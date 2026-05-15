A aposentadoria é um momento importante na vida de um trabalhador, e para aqueles que enfrentam problemas de saúde, há a possibilidade de um acréscimo significativo no benefício.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece um aumento de 25% na aposentadoria para pessoas que já estão aposentadas ou em processo de avaliação para aposentadoria por invalidez, caso apresentem determinadas condições de saúde.

Condições que garantem o aumento

Para ter direito ao aumento de 25%, o aposentado deve ter uma ou mais das seguintes condições:

Cegueira total

Perda de nove ou mais dedos das mãos

Paralisia dos dois braços ou pernas

Perda das pernas, quando a prótese for impossível

Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível

Perda de um braço e uma perna, quando a prótese for impossível

Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social

Doença que deixe a pessoa acamada

Incapacidade permanente para as atividades da vida diária

Processo de Avaliação

A avaliação para determinar o direito ao aumento de 25% é realizada por meio de perícia médica. Após a realização da perícia no INSS, o resultado deve ser aprovado pelo supervisor da perícia médica.

O pedido para o acréscimo de 25% na aposentadoria pode ser iniciado totalmente pela internet, sem a necessidade de comparecer ao INSS. O aposentado deve acessar o portal Meu INSS, informar seu CPF e senha, e seguir as orientações para solicitar o serviço. Durante a análise, pode haver a necessidade de uma perícia médica e uma avaliação social.

Para solicitar o aumento, é fundamental apresentar a documentação correta. Os documentos exigidos incluem identificação pessoal, como RG ou CPF, e, se houver, procuração ou termo de representação legal. Além disso, são necessários documentos médicos que comprovem a condição de saúde que justifica o aumento.

O tempo estimado para a análise do pedido é de até 45 dias úteis. O atendimento é gratuito e deve ser realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo INSS, garantindo urbanidade e respeito ao usuário.