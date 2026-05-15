A aposentadoria é um momento importante na vida de um trabalhador, e para aqueles que enfrentam problemas de saúde, há a possibilidade de um acréscimo significativo no benefício.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece um aumento de 25% na aposentadoria para pessoas que já estão aposentadas ou em processo de avaliação para aposentadoria por invalidez, caso apresentem determinadas condições de saúde.
Condições que garantem o aumento
Para ter direito ao aumento de 25%, o aposentado deve ter uma ou mais das seguintes condições:
- Cegueira total
- Perda de nove ou mais dedos das mãos
- Paralisia dos dois braços ou pernas
- Perda das pernas, quando a prótese for impossível
- Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível
- Perda de um braço e uma perna, quando a prótese for impossível
- Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social
- Doença que deixe a pessoa acamada
- Incapacidade permanente para as atividades da vida diária
Processo de Avaliação
A avaliação para determinar o direito ao aumento de 25% é realizada por meio de perícia médica. Após a realização da perícia no INSS, o resultado deve ser aprovado pelo supervisor da perícia médica.
O pedido para o acréscimo de 25% na aposentadoria pode ser iniciado totalmente pela internet, sem a necessidade de comparecer ao INSS. O aposentado deve acessar o portal Meu INSS, informar seu CPF e senha, e seguir as orientações para solicitar o serviço. Durante a análise, pode haver a necessidade de uma perícia médica e uma avaliação social.
Para solicitar o aumento, é fundamental apresentar a documentação correta. Os documentos exigidos incluem identificação pessoal, como RG ou CPF, e, se houver, procuração ou termo de representação legal. Além disso, são necessários documentos médicos que comprovem a condição de saúde que justifica o aumento.
O tempo estimado para a análise do pedido é de até 45 dias úteis. O atendimento é gratuito e deve ser realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo INSS, garantindo urbanidade e respeito ao usuário.
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