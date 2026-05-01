Ronaldo Fenômeno é um dos atletas mais importantes da história da Nike. Tanto assim é que a empresa estadunidense, uma gigante do mundo dos esportes, ainda possui vínculo com o eterno camisa 9. Mesmo 13 anos após a oficialização de sua aposentadoria.

O ex-jogador e a fornecedora de material esportivo assinaram o primeiro contrato lá atrás, na década de 1990, que vigora até os dias atuais. Como as partes fecharam um compromisso vitalício, o três vezes melhor do planeta seguirá enchendo os bolsos com o dinheiro de sua grande parceira.

O Fenômeno recebe cerca de R$ 1 milhão por mês. Embora tenha pendurado as chuteiras há mais de uma década, o ex-atleta continua sendo um dos grandes nomes e rostos da marca. Trata-se de uma daquelas parcerias icônicas, como a que Ronaldinho Gaúcho também tem, e que vai muito além do campo e bola.

Créditos: Instagram/Ronaldo

Se hoje é comum vermos grandes nomes do futebol mundial associados a companhias como a Nike, antigamente não era assim. Ronaldo foi um dos primeiros jogadores a explorar sua imagem e potencial de marketing, e assim se transformou em um dos primeiros cases de sucesso da empresa no esporte bretão.

Ronaldo Fenômeno fez história no futebol

Ronaldo não é apontado como um dos maiores jogadores da história do futebol por acaso. Aliás, sua influência é tamanha, que ele é considerado um dos grandes da história do esporte em geral.

Eleito três vezes o melhor jogador do planeta, o Fenômeno conquistou a Copa do Mundo em duas oportunidades: 1994 e 2002. Em 2002, foi o grande nome do pentacampeonato depois de quase ter a carreira encerrada – o que faz de sua trajetória um exemplo de superação e persistência.

Nascido em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, o atacante começou a carreira no Cruzeiro. Em seguida, partiu para a Europa para ganhar o mundo. Passou por PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Milan antes de retornar ao Brasil para pendurar as chuteiras vestido a camisa do Corinthians.