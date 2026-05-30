Um dos principais jogadores brasileiros em atividade na Europa hoje, Raphinha é dono de uma mansão milionária em Barcelona. O meia-atacante vive em uma casa de alto padrão com a família, localizada em uma região de área nobre nos arredores da cidade catalã.

Estimativas apontam para uma avaliação entre 3 a 5 milhões de euros da residência do camisa 11 blaugrana. Cifras essas que se refletem na estrutura grandiosa: arquitetura moderna, piscina com borda infinita, salas amplas, cinema particular e garagem para carros de luxo.

Do lado de dentro, o que se vê são salas com pé‑direito alto, grandes janelas e acabamentos em mármore. O mobiliário, por sua vez, é moderno, com toques clássicos e detalhes dourados ou metálicos. Os cômodos são amplos, com foco em áreas de convivência para receber amigos e familiares.

Créditos: Instagram/Raphinha

Já do lado de fora, o paisagismo chama a atenção, com jardins privativos e a sensação de um “mini resort”. Também se destacam uma pista de jogos/diversão ao ar livre, mini‑campo e área recreativa. Enquanto a garagem foi projetada para guardar os carros de luxo do atleta, que gosta tanto de SUVs e carros esportivos.

Raphinha vai disputar a Copa do Mundo de 2026

Em alta no Barça, o meia chega para a Copa do Mundo como uma das esperanças de êxito da Seleção Brasileira. Ao que tudo indica, ele será um dos titulares do ataque do time treinado por Carlo Ancelotti no continente norte-americano.

Ao todo, Raphinha somou 21 gols e sete assistências em 33 partidas disputadas na temporada 2025/26. Foram 28 participações diretas em gols, que o fizeram ser parte importante da conquista do bicampeonato de La Liga.

O Brasil está no Grupo C do Mundial, junto com Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia do selecionado canarinho acontecerá no dia 13 de junho, em Nova Jérsei, diante dos marroquinos.