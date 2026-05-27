Um dos grandes nomes do futebol mundial atualmente, Vini Jr. é dono de uma mansão de luxo que deixa qualquer um de boca aberta. Avaliada em R$ 20 milhões, a casa ocupa nada menos que quatro terrenos em um condomínio e levou três anos para ficar pronta.

São três andares projetados com foco em conforto e privacidade, incorporando elementos ligados ao estilo contemporâneo escolhido pelo astro do Real Madrid. Logo na entrada, a arquitetura chama atenção pelo uso de mármore, grandes painéis de vidro e esquadrias amplas, que favorecem a iluminação natural e a integração entre os ambientes.

Dentre os itens de destaque da residência estão um elevador panorâmico e um sistema de som integrado que permite música ambiente em todos os espaços. Já a decoração segue uma proposta minimalista, com predominância de tons neutros como branco, bege e cinza.

Créditos: Instagram/Vini Jr.

Os complementos dos cômodos são todos peças de alto padrão, incluindo tapetes de algodão egípcio e enxovais luxuosos. Um estilo de vida digno de um dos jogadores de futebol mais bem pagos da atualidade. Segundo a Forbes, sua fortuna está estimada em US$ 60 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 330 milhões.

Vini Jr. apagou fotos com Virginia

O término do relacionamento de Vini e Virginia segue dando o que falar nas páginas de fofoca. Recentemente, os fãs do atacante do Real notaram que ele arquivou fotos antigas em que aparecia junto com a influenciadora – um movimento interpretado como um recado a uma atitude da celebridade.

Na última segunda-feira (25), Virginia apareceu sorrindo em fotos ao lado de Zé Felipe durante a festa de aniversário de 5 anos de Maria Alice, fruto da relação. Como não poderia ser diferente, os internautas movimentaram bastante as redes com teorias sobre uma possível reaproximação entre a influenciadora e o cantor.