Após perder as eleições de 2020 para Joe Biden e deixar a Casa Branca em 2021, Donald Trump passou a viver na Flórida, onde estabeleceu residência em Mar-a-Lago, um dos imóveis mais conhecidos e luxuosos dos Estados Unidos. Localizada em Palm Beach, a propriedade avaliada em cerca de R$ 50 milhões chama atenção não apenas pelo valor, mas pela grandiosidade e pela história que carrega.

Uma mansão que impressiona pelos números

Mar-a-Lago está longe de ser uma residência comum. O complexo conta com 58 quartos, 33 banheiros e 12 lareiras espalhadas por seus amplos salões. Entre os destaques estão as cinco quadras de tênis e um imponente salão de baile, decorado com folhas de ouro avaliadas em milhões, utilizado para grandes eventos e recepções de alto padrão.

Patrimônio histórico dos Estados Unidos

Além do luxo, a mansão possui relevância histórica. Desde 1980, Mar-a-Lago é reconhecida como Patrimônio Histórico Nacional dos Estados Unidos. A construção teve início em 1924 e foi concluída em 1927, com interiores que misturam influências dos estilos espanhol, veneziano e português, reforçando o caráter clássico e sofisticado do imóvel.

Créditos: Reprodução/ Google Maps





De mansão privada a clube exclusivo

Adquirida por Trump em 1985, a propriedade passou por uma transformação em 1995, quando parte da área foi destinada à residência privada da família e o restante convertido em um clube exclusivo. Para integrar o seleto grupo de membros, é necessário pagar uma taxa de adesão que chega a 200 mil dólares, além de mensalidades.

Lazer e estrutura de resort

O complexo também oferece uma ampla estrutura de lazer. Há um Beach Club com acesso direto a uma praia particular, piscina, hidromassagem e bistrô à beira-mar. A área ainda inclui um campo de golfe de 27 buracos e um centro de fitness, consolidando Mar-a-Lago como um símbolo de luxo, poder e exclusividade no cenário norte-americano.

Atualmente, Trump reside novamente na Casa Branca, após vencer as eleições norte-americanas em 2024 contra Kamala Harris, que era a vice-presidente de Joe Biden.