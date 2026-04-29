Mesut Özil saiu um pouco dos holofotes após pendurar as chuteiras. Mas engana-se quem pensa que o ex-jogador de futebol alemão anda mal das pernas. Aliás, muito pelo contrário: o craque mora em uma mansão luxuosa e é vizinho de ninguém menos que Recep Tayyip Erdoğan, presidente da Turquia.

Localizada em Istambul, a casa está avaliada em R$ 52 milhões, segundo o jornal britânico Daily Mail. É nela que o ex-atleta, hoje com 37 anos de idade, mora com a esposa, a ex-Miss Turquia, ​Amine Gülşe, com quem é casado desde 2019, e as duas filhas do casal.

Viver no bairro de Küçük Çamlıca, faz do meia-atacante vizinho de Erdoğan, que é seu padrinho de casamento e é chamado carinhosamente pelas suas filhas de “vovô”. A relação dos dois é tão próxima que Özil tem a liberdade de aparecer para fazer uma visita ao líder do país europeu sem precisar de aviso prévio.

Créditos: Instagram/Mesut Ozil

Filho de imigrantes turcos, o ex-camisa 10 é próximo da mãe, mas não possui mais nenhum tipo de relação com o pai. Ele e Mustafa cortaram os laços em 2013, quando o jogador não renovou contrato com o Real Madrid. Özil demitiu o pai e contratou o irmão para administrar sua carreira.

O alemão teria ficado irritado com o pai por ele não ter conseguido renovar o compromisso com o clube espanhol. Na época, Mustafa chegou a chamar Florentino Pérez, presidente da agremiação merengue, de “um homem sem honra”. Ambos travaram uma disputa na Justiça, que só foi encerrada após um acordo.

Mesut Özil fez história no futebol

Apesar da origem turca, foi na Alemanha em que o ex-meia nasceu, cresceu e deu os primeiros passos na carreira profissional. Ao longo de sua trajetória, defendeu as cores de Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe e se aposentou jogando pelo İstanbul Başakşehir.

Vestindo a camisa da Seleção da Alemanha, disputou as Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018. Em 2014, não só fez parte da conquista do título Mundial, como foi um dos protagonistas, inclusive fazendo um dos gols do 7 a 1 em cima do Brasil.