Maha Vajiralongkorn, conhecido como Rama X, é o rei da Tailândia e o monarca mais rico do mundo em 2025, com uma fortuna estimada em mais de US$ 40 bilhões. Com 72 anos, sua riqueza e estilo de vida têm atraído a atenção global, especialmente por sua forma singular de administrar os bens da família real.

Rama X combina herança real com uma notável habilidade para negócios, o que o coloca em uma posição de destaque entre os líderes financeiros. A fortuna de Rama X inclui uma vasta gama de ativos.

Ele é proprietário de 38 jatos privados, mais de 300 veículos de luxo e 52 barcos banhados a ouro, utilizados em cerimônias tradicionais. Além disso, possui um portfólio imobiliário impressionante, com mais de 17 mil propriedades em Bangkok.

Créditos: World History Encyclopedia

Crescimento da fortuna

A trajetória de Maha Vajiralongkorn na acumulação de riqueza é resultado de uma combinação de herança e estratégia empresarial. Após a morte de seu pai, Bhumibol Adulyadej, em 2016, o rei assumiu o trono e começou a expandir seus investimentos.

Documentos oficiais mostram que ele diversificou sua carteira, incluindo grandes participações em setores como energia, telecomunicações e infraestrutura. Essa abordagem não apenas consolidou sua posição financeira, mas também ampliou a autonomia da Coroa em decisões econômicas.

Maha Vajiralongkorn exerce uma influência significativa sobre a economia tailandesa. Seu controle sobre empresas e propriedades de alto valor impacta diretamente o setor imobiliário e o desenvolvimento urbano.

Embora mantenha uma postura de neutralidade política, sua presença nas esferas de poder e sua vasta fortuna fazem dele uma figura central no equilíbrio entre a monarquia e os outros poderes no país.