A rotina de quem trabalha com transporte por aplicativo pode ficar mais vantajosa nos próximos dias. Uma novidade anunciada nesta semana promete dar mais previsibilidade aos ganhos de parte dos profissionais do setor, além de ampliar as opções disponíveis dentro das plataformas.

A mudança envolve a possibilidade de motoristas parceiros da 99 trabalharem por um período sem a cobrança da tarifa de serviço do aplicativo. O benefício faz parte do pacote chamado “Taxa Zero”, lançado pela empresa após a Uber anunciar uma iniciativa semelhante para seus condutores.

Na prática, o modelo permite que o profissional escolha entre diferentes períodos de utilização do benefício. Durante o tempo contratado, as viagens realizadas ficam livres da taxa de serviço normalmente cobrada pela plataforma.

A novidade, porém, não está disponível para todos os locais. Segundo a 99, o programa foi liberado inicialmente em 20 regiões selecionadas, incluindo Ouro Preto, Divinópolis e Juiz de Fora, em Minas Gerais, além de Botucatu, em São Paulo, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Cascavel, no Paraná, e outras cidades espalhadas pelo país.

Os pacotes foram disponibilizados em diferentes formatos. Há opções com duração de 24 horas, voltadas para quem deseja utilizar o benefício por apenas um dia, e versões que permanecem ativas por até 168 horas, equivalentes a uma semana.

A adesão é totalmente opcional e não altera a forma tradicional de atuação na plataforma. Dessa maneira, quem não tiver interesse no novo modelo poderá continuar realizando corridas normalmente, sem qualquer mudança na rotina de trabalho.

Créditos: Magnific

Como funciona a ativação do benefício

Para contratar o pacote, o motorista deve acessar a área de campanhas disponível na Central de Recompensas do aplicativo. Em seguida, é necessário selecionar a opção “Taxa Zero”, definir a duração desejada e concluir o pagamento utilizando o saldo disponível na carteira 99.

Depois da confirmação da compra, o benefício passa a valer automaticamente durante todo o período contratado. Com isso, os parceiros que aderirem à modalidade poderão realizar viagens sem a cobrança da tarifa de serviço enquanto o pacote estiver ativo.