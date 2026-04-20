Os telhados verdes, que incorporam vegetação na cobertura das edificações, são uma solução eficiente para o controle térmico em residências. Essa técnica, que utiliza plantas como isolantes naturais, proporciona benefícios tanto no verão quanto no inverno.

Durante o verão, a vegetação absorve a radiação solar, utilizando a evapotranspiração para resfriar o ambiente. No inverno, a camada de terra e plantas ajuda a manter o calor interno, tornando os espaços mais confortáveis ao longo do ano.

Opções de plantas para telhados verdes

Existem diversas opções de plantas que podem ser utilizadas em telhados verdes, cada uma com suas características e benefícios. A escolha das espécies depende do tipo de telhado e das condições climáticas da região.

Sedum (Suculentas)

As suculentas, especialmente do gênero Sedum, são as mais indicadas para telhados verdes “extensivos”, que requerem pouca manutenção e têm camadas finas de terra. Essas plantas são extremamente resistentes à seca e ao sol pleno, armazenando água em suas folhas, o que garante sua sobrevivência sem necessidade de regas constantes.

Gramíneas (Grama Amendoim ou Esmeralda)

As gramíneas, como a Grama Amendoim, são muito utilizadas em telhados “intensivos”, que possuem uma camada de substrato mais espessa. Essas plantas criam um tapete verde uniforme e se destacam como excelentes isolantes acústicos e térmicos. A Grama Amendoim é popular no Brasil por não exigir poda frequente e por produzir pequenas flores amarelas, além de contribuir para a fixação de nitrogênio no solo.

Plantas Aromáticas e Pancs

Se o telhado for acessível, ele pode ser transformado em uma horta funcional com plantas aromáticas, como alecrim, tomilho e orégano. Essas plantas são adaptadas ao sol pleno e suportam bem o calor do telhado, além de perfumar o ambiente e ajudar a repelir insetos naturalmente.