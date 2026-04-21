Neste começo de 2026, o salário mínimo no Brasil foi reajustado e sofreu um acréscimo em relação ao que era pago até o ano passado. Ainda assim, o valor base que é pago para os brasileiros fica bem abaixo do piso de Portugal.

Por aqui, o reajuste levou o salário mínimo de R$ 1.518 para R$ 1.621. Um aumento de pouco mais de R$ 100, que, sem dívidas, impacta diretamente nas contas de uma parte significativa do país. Mas que, ao mesmo tempo, representa uma alteração ínfima comparado ao que deveria ser.

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Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os lusitanos recebem um salário mínimo mensal de € 1.015. Convertendo para o real, isso equivale a R$ 6.338. Ou seja, cerca de quatro vezes mais que se pratica deste lado do globo – para se ter uma ideia do tamanho da diferença.

Obviamente que é preciso levar em conta as diferenças existentes entre as taxas de câmbio das duas moedas e dos poderes de compra. Mesmo assim, não deixa de ser impactante, ainda mais considerando que o salário mínimo português é um dos mais baixos da União Europeia.

Salário mínimo no Brasil é baixo

Que o salário mínimo brasileiro está muito aquém do ideal, disso ninguém tem dúvida. Nem mesmo o presidente da República, que, em declaração recente, exaltou a existência da garantia salarial, porém destacou seu nível ainda baixo.

“Não estamos fazendo esse ato de apologia ao valor do salário mínimo. Porque o valor é muito baixo no Brasil. Estamos fazendo apologia aqui à ideia de um presidente da República que, em 1936, criou a possibilidade de se estabelecer um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares”, afirmou Lula.