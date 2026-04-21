Neste começo de 2026, o salário mínimo no Brasil foi reajustado e sofreu um acréscimo em relação ao que era pago até o ano passado. Ainda assim, o valor base que é pago para os brasileiros fica bem abaixo do piso de Portugal.
Por aqui, o reajuste levou o salário mínimo de R$ 1.518 para R$ 1.621. Um aumento de pouco mais de R$ 100, que, sem dívidas, impacta diretamente nas contas de uma parte significativa do país. Mas que, ao mesmo tempo, representa uma alteração ínfima comparado ao que deveria ser.
Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os lusitanos recebem um salário mínimo mensal de € 1.015. Convertendo para o real, isso equivale a R$ 6.338. Ou seja, cerca de quatro vezes mais que se pratica deste lado do globo – para se ter uma ideia do tamanho da diferença.
Exercícios essenciais 💪
Obviamente que é preciso levar em conta as diferenças existentes entre as taxas de câmbio das duas moedas e dos poderes de compra. Mesmo assim, não deixa de ser impactante, ainda mais considerando que o salário mínimo português é um dos mais baixos da União Europeia.
Salário mínimo no Brasil é baixo
Que o salário mínimo brasileiro está muito aquém do ideal, disso ninguém tem dúvida. Nem mesmo o presidente da República, que, em declaração recente, exaltou a existência da garantia salarial, porém destacou seu nível ainda baixo.
“Não estamos fazendo esse ato de apologia ao valor do salário mínimo. Porque o valor é muito baixo no Brasil. Estamos fazendo apologia aqui à ideia de um presidente da República que, em 1936, criou a possibilidade de se estabelecer um salário que garantisse aos trabalhadores os direitos elementares”, afirmou Lula.
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