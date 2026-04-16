A Suíça está abrindo as portas para a entrada de trabalhadores estrangeiros. Para suprir a falta de mão de obra, o país europeu oferece mais de 40.000 vagas para os diferentes setores de sua economia. Os brasileiros que sonham em viver uma experiência no exterior, podem aproveitar a oportunidade.

Segundo a Rede EURES (de abril de 2026), são mais de quarenta mil vagas abertas neste momento. Por conta dos acordos de livre circulação entre a Suíça e a União Europeia, o caminho está livre para quem cumprir os requisitos. No caso dos brasileiros, o primeiro passo é ter cidadania europeia.

Os salários podem passar de € 6.000 euros mensais, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 35,3 mil. Já os postos de trabalho são para atuar em áreas como saúde, construção civil, hotelaria e gastronomia, tecnologia e logística. Ou seja, a demanda atual é grande em áreas técnicas.

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A escassez de mão de obra atingiu níveis críticos no território suíço neste ano. Não por acaso, as empresas têm buscado talentos fora de suas fronteiras. Esse cenário, portanto, se apresenta como uma grande oportunidade para os brasileiros que possuem cidadania europeia e podem exercer atividades profissionais legalmente.

Veja os setores que pedem mão de obra na Suíça: