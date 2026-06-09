O nome de Abner foi o mais recente a ser apontado como possível reforço do Flamengo nesta janela de transferências do meio do ano. O lateral-esquerdo de 26 anos, que está em alta no Lyon, da França, seria um dos alvos do clube carioca na busca por peças visando a sequência da temporada de 2026.

Mas, segundo informações do jornalista Jorge Nicola, em seu blog no R7, não houve sequer contato do Rubro-Negro com o estefe do jogador. Embora a relação da diretoria seja boa com o empresário do ala, com quem foi tratada a compra de Samuel Lino, não existe nada nesse sentido entre as partes.

O Fla, aliás, está empenhado em fechar a renovação contratual de Alex Sandro, titular da posição, até o fim de 2027. Outra peça da posição, Ayrton Lucas tem compromisso com a agremiação e, até o momento, não há perspectivas de saída. Então, não faria sentido ir atrás de mais um lateral.

Abner custaria aos cofres flamenguistas algo em torno de 15 milhões de euros, o que é um investimento elevado a se fazer em um lateral. Contratado junto ao Real Betis, da Espanha, em 2024, o brasileiro fez a melhor temporada de sua carreira, com 36 jogos disputados, cinco gols e três assistências.

Créditos: Instagram/Abner

Abner não deve trocar o Lyon pelo Brasil

Conforme destacado anteriormente, o lateral vem de um bom desempenho na jornada passada, o melhor de sua trajetória até aqui. Por essa razão, um retorno ao futebol brasileiro não é visto como um movimento a se fazer neste momento.

Se for para deixar o Lyon, a ideia é dar um passo maior na Europa. Enquanto isso, o time francês proporciona a ele a possibilidade de disputar a fase preliminar da Liga dos Campeões, podendo garantir vaga na fase de grupos e um bom calendário em 2026/27.