Jogador presente na pré-lista da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo pode mudar de ares na janela de transferências europeia. Trata-se do lateral-direito Wesley, que defende a Roma, da Itália, e desperta o interesse de gigantes do Velho Continente.

Segundo o portal CaughtOffside, da Inglaterra, o brasileiro está na mira de clubes do calibre de Barcelona e Real Madrid. Além dos rivais espanhóis, o Manchester City, treinado por Pep Guardiola, é outro que se coloca na disputa para contratá-lo nesse período de transição entre as temporadas por lá.

Os olhares dos gigantes europeus sobre o ala de 22 anos de idade refletem o bom desempenho demonstrado por ele na Loba desde que deixou o Flamengo. Em 38 partidas disputadas pela agremiação da capital italiana na temporada, ele balançou as redes adversárias em cinco oportunidades e deu uma assistência.

Créditos: Instagram/Wesley

Em meados de 2025, a Roma topou desembolsar 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões, na cotação da época) para tirá-lo do Rubro-Negro. O negócio ainda envolve mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões atrelados a bônus por desempenho. O contrato firmado entre as partes é válido até junho de 2030.

Wesley está na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa

Convocado por Carlo Ancelotti durante a parte final do ciclo, Wesley é um dos candidatos a preencher uma das vagas de lateral-direito do Brasil no Mundial. O nome do jogador consta na chamada “lista larga”, composta por 55 jogadores, enviada pela CBF à Fifa na última segunda-feira (11).

Considerando as convocações anteriores e a briga na posição, são grandes as chances do ex-Fla ver o seu nome na relação final. Os 26 atletas que vão vestir a camisa amarelinha na Copa do Mundo serão anunciados por Carletto na próxima segunda, dia 18 de maio.