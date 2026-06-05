Vivemos em tempos que novos golpes estão surgindo e os beneficiários do INSS não estão ilesos a essa situação, muito pelo contrário. Tanto é, que um novo golpe está surgindo e exige atenção redobrada.

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisam ficar atentos a uma nova onda de golpes que utiliza a prova de vida como argumento para obter dados pessoais e bancários.

Criminosos têm se apresentado como servidores do órgão e entrado em contato por telefone ou até mesmo realizado visitas a residências, alegando a necessidade de atualização cadastral para evitar a suspensão dos benefícios.

Como é feito atualmente o processo da prova de vida?

Atualmente, a prova de vida é feita de forma automática pelo INSS, por meio do cruzamento de informações em bases de dados do governo, como registros de atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS), emissão de documentos e outros serviços públicos.

Quando há necessidade de alguma ação por parte do beneficiário, a comunicação ocorre pelos canais oficiais do governo ou pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento dos benefícios.

Uma das vítimas da tentativa de golpe foi a aposentada Maria Terezinha Santos, que relatou ter recebido dezenas de ligações em poucos dias. Segundo ela, os golpistas afirmavam que seu benefício seria bloqueado caso a prova de vida não fosse realizada imediatamente.

Desconfiada, a aposentada ignorou as solicitações por saber que já estava com a situação regularizada e que o INSS não solicita informações pessoais por telefone para esse procedimento.

Após buscar orientação junto ao instituto, recebeu a recomendação de bloquear os números utilizados pelos criminosos e não fornecer qualquer dado. Prática que deve ser feita por qualquer beneficiário que receber esse tipo de contato.

Além das ligações, o INSS também recebeu denúncias sobre criminosos que estariam se passando por funcionários do órgão em visitas domiciliares. Em alguns casos, os suspeitos utilizam roupas com logotipos semelhantes aos do instituto e apresentam crachás falsificados para transmitir credibilidade.

Durante as abordagens, costumam solicitar documentos pessoais, dados bancários, senhas do aplicativo Meu INSS e até valores em dinheiro sob o pretexto de realizar procedimentos relacionados à prova de vida.

O instituto reforça que não envia servidores às residências para coletar informações, solicitar documentos ou efetuar qualquer procedimento ligado à comprovação de vida dos beneficiários.

Créditos: Elza Fiúza/ Agência Brasil

Como evitar cair no golpe

O INSS orienta aposentados e pensionistas a desconfiar de qualquer contato inesperado relacionado à prova de vida. Também recomenda que não sejam fornecidos documentos, senhas, informações bancárias ou dados pessoais a terceiros.

Entre os principais sinais de alerta estão:

Ligações solicitando a realização da prova de vida;

Visitas domiciliares para coleta de documentos ou informações;

Pedidos de senha do aplicativo Meu INSS;

Solicitações de dados bancários;

Mensagens por WhatsApp, SMS ou aplicativos alegando bloqueio imediato do benefício.

Em caso de dúvida, a orientação é procurar informações diretamente pelos canais oficiais do INSS, como a Central 135, o aplicativo Meu INSS, o portal oficial do instituto ou as agências da Previdência Social. Dessa forma, é possível confirmar qualquer informação e evitar prejuízos causados por fraudes.