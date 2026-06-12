Um alerta voltado aos proprietários de veículos tem chamado a atenção para um risco que pode resultar em prejuízos financeiros durante consultas e pagamentos relacionados ao IPVA. A orientação é redobrar os cuidados ao acessar plataformas digitais e conferir informações antes de concluir qualquer transação.

O aviso foi emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina após a identificação de golpistas que utilizam sites falsos para imitar os canais oficiais de consulta de débitos e pagamento do imposto. O objetivo é induzir contribuintes a transferirem valores para contas fraudulentas sem perceber a fraude.

Segundo o órgão, a forma mais segura de evitar esse tipo de problema é realizar consultas e emitir guias exclusivamente pelos canais oficiais disponibilizados pelo Governo do Estado. A medida busca justamente impedir que usuários sejam direcionados para páginas criadas por criminosos.

Entre as opções indicadas estão o portal do Detran/SC, o aplicativo Detran Digital e a assistente virtual Catarina. O serviço também está disponível pelo WhatsApp, no número (48) 3664-1800, permitindo que os cidadãos confirmem informações por meios reconhecidos oficialmente.

Outra recomendação importante envolve a conferência dos dados antes de finalizar qualquer pagamento. O Detran/SC destaca que verificar o endereço eletrônico acessado pode fazer diferença para identificar possíveis tentativas de fraude.

Além disso, os contribuintes devem observar atentamente quem aparece como beneficiário da operação. Nos pagamentos legítimos, o destinatário precisa estar vinculado ao Governo de Santa Catarina ou identificado como Secretaria de Estado da Fazenda (DARE SC Convênio).

Créditos: Magnific

Cuidados ajudam a evitar transtornos

O órgão também orienta que a população não acesse links recebidos por mensagens, e-mails ou redes sociais. Justamente por serem canais amplamente utilizados pelos criminosos, eles podem servir como porta de entrada para páginas fraudulentas.

Caso exista qualquer dúvida sobre a autenticidade de um site ou boleto, a orientação é interromper o procedimento e buscar confirmação diretamente pelos canais oficiais. Essa simples verificação pode evitar perdas financeiras e impedir que dados sejam utilizados de forma indevida.