Hoje em dia é comum vermos tentativas de golpes de todas as formas. A situação anda tão grave, que criminosos andam se passando por instituições financeiras, como foi o caso do Nubank. Tanto é, que o banco se manifestou e fez um alerta.

Moradores do Vale do Aço estão sendo alvo de uma nova tentativa de golpe que utiliza indevidamente o nome do Nubank para enganar vítimas.

A fraude é aplicada por meio de e-mails que informam a existência de uma suposta fatura em atraso e alertam para possíveis cobranças de juros e prejuízos ao score de crédito caso o pagamento não seja realizado em poucos dias.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O que diz a mensagem enviada pelos golpistas

Na mensagem, os criminosos oferecem falsas opções para quitar o suposto débito, como parcelamento da fatura e renegociação da dívida.

Para dar credibilidade ao golpe, o e-mail contém um botão que direciona a vítima para um link malicioso, onde seriam exibidos detalhes da cobrança e alternativas de pagamento.

Os golpistas também utilizam informações reais da instituição, como razão social, CNPJ e endereço, para tornar a fraude mais convincente.

O objetivo é induzir o usuário a clicar no link e fornecer dados pessoais ou bancários, que podem ser utilizados para fraudes financeiras.

Por isso, especialistas orientam que qualquer mensagem suspeita seja ignorada e que o cliente confirme a existência de cobranças exclusivamente pelos canais oficiais do Nubank.

Caso a vítima tenha caído no golpe, o Nubank orienta que a instituição financeira responsável pela transação seja comunicada imediatamente para que as medidas de bloqueio e investigação sejam iniciadas.

Também é recomendável registrar um boletim de ocorrência, alterar todas as senhas comprometidas, ativar a autenticação em dois fatores e, se os dados do cartão tiverem sido expostos, solicitar uma nova via do cartão físico ou gerar um novo cartão virtual.