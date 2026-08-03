A movimentação intensa nos cinemas durante o período de grandes estreias tem sido aproveitada por criminosos para aplicar um novo golpe. A fraude envolve pessoas que fingem trabalhar nos estabelecimentos. O objetivo é convencer clientes a entregar o próprio celular durante a conferência dos ingressos.

Com o aumento do uso de bilhetes digitais, os smartphones passaram a concentrar informações importantes dos consumidores. Essa realidade facilita a ação dos golpistas, que exploram a confiança do público. O alerta foi reforçado pelas autoridades para evitar novos casos de furto.

Como os criminosos agem

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, os suspeitos circulam por áreas como bilheterias, corredores e até mesmo dentro das salas de exibição. Eles observam pessoas que utilizam ingressos eletrônicos armazenados no celular. Em seguida, aproximam-se alegando a necessidade de verificar o ticket.

Durante a abordagem, o falso funcionário afirma que existe algum problema com a entrada apresentada. Logo depois, pede o aparelho para supostamente confirmar a informação com um gerente ou responsável pelo cinema. Assim que recebe o celular, o criminoso deixa o local antes que a vítima perceba o golpe.

Créditos: Geoffrey Moffett / Unsplash

Como reduzir o risco de prejuízo

As autoridades orientam que os clientes jamais entreguem o smartphone a pessoas desconhecidas, mesmo que elas afirmem representar o cinema. Em caso de dúvida sobre o ingresso, o recomendado é procurar diretamente a bilheteria ou um colaborador devidamente identificado. Essa medida reduz a chance de cair na fraude.

O caso segue um padrão semelhante ao de outros golpes já registrados no país, nos quais criminosos assumem identidades falsas para conquistar a confiança das vítimas. Entre os exemplos estão os falsos atendentes bancários, falsos advogados e falsos taxistas. O furto praticado dessa forma pode resultar em pena de prisão e aplicação de multa, conforme prevê a legislação brasileira.