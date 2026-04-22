O mercado da bola segue movimentando bastidores e criando expectativas entre torcedores, justamente em um momento em que decisões importantes começam a ganhar forma. Clubes brasileiros monitoram atletas que atuam no exterior, enquanto jogadores também avaliam com cautela os próximos passos da carreira.

Nesse cenário, quem chamou atenção foi Alexsandro Ribeiro, atualmente no Lille, que abriu o jogo sobre seu futuro e indicou um caminho claro caso retorne ao Brasil. O zagueiro revelou que tem preferência definida e não escondeu o desejo de vestir novamente a camisa do Flamengo, clube onde iniciou sua trajetória.

Desejo antigo fala mais alto na decisão

Alexsandro Ribeiro destacou que o vínculo com o Flamengo vai além de uma simples escolha profissional, algo que pesa diretamente em qualquer decisão futura. Segundo ele, a identificação com o clube carioca continua forte, até mesmo após anos atuando fora do país.

O defensor afirmou que sua prioridade é retornar ao Rubro-Negro, deixando claro que esse objetivo é compartilhado também por sua família. Esse fator emocional, no entanto, acaba se tornando determinante na hora de avaliar propostas e possibilidades.

Mesmo vivendo bom momento no futebol francês com o Lille, o jogador admite que pensa no retorno ao Brasil, mas com uma condição bastante específica. Para ele, vestir novamente a camisa do Flamengo seria o cenário ideal dentro desse planejamento.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Episódio com torcida reforça ligação

Durante o período em que teve o nome ligado ao Palmeiras, Alexsandro Ribeiro viveu uma situação curiosa fora das quatro linhas. Assim que surgiram rumores sobre uma possível negociação, torcedores do Flamengo reagiram rapidamente nas redes sociais.

O zagueiro contou que recebeu diversas mensagens pedindo para que não aceitasse uma transferência para o clube paulista, o que chamou sua atenção. Esse movimento, no entanto, acabou reforçando ainda mais o carinho existente entre o jogador e a torcida rubro-negra.

Ele tratou o episódio com bom humor, mas reconheceu o peso da manifestação dos torcedores nesse momento. Esse tipo de reação, inclusive, evidencia o quanto sua ligação com o Flamengo segue viva mesmo à distância.

Além disso, o interesse do Palmeiras chegou a existir no início de 2026, quando o clube buscou informações junto ao Lille. Apesar disso, a negociação não avançou, já que a equipe francesa optou por manter o defensor em seu elenco naquele momento.

Palmeiras define alternativa no mercado

Com a dificuldade em avançar por Alexsandro, o Palmeiras passou a avaliar outras possibilidades no mercado da bola. O clube entende que precisa reforçar o setor defensivo, mas busca alternativas viáveis dentro do cenário atual.

Diante disso, surge o nome de Nino, atualmente no Zenit e com passagem pelo Fluminense, como um possível plano B. A diretoria enxerga o defensor como uma opção interessante, justamente por sua experiência e desempenho recente.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

A mudança de foco mostra como o mercado pode se transformar rapidamente, até mesmo quando há interesse concreto em um jogador específico. O Palmeiras, no entanto, segue atento às oportunidades e disposto a agir nas próximas janelas.

Enquanto isso, Alexsandro Ribeiro continua valorizado no Lille e mantém seu plano de futuro bem definido. O desejo de retornar ao Flamengo segue como prioridade, algo que pode influenciar diretamente qualquer negociação envolvendo seu nome.