Se Carlo Ancelotti tinha boa parte da lista final para a disputa da Copa do Mundo definida em sua cabeça, o imponderável do futebol tratou de mudar isso. Agora, o técnico se vê em meio a um dilema, com sete jogadores que estavam garantidos em sua relação lesionados e correndo risco de ficar fora do torneio.

Rodrygo, por exemplo, é um nome que já foi riscado da lista. O meia-atacante do Real Madrid sofreu uma grave lesão e é baixa certa. Outro que tem grande chance de também não ser incluído é Estêvão, o grande destaque da era Ancelotti, que se machucou e não sabe se irá se recuperar a tempo.

Créditos: Vitor Silva/CBF

Éder Militão é mais um que preocupa. O zagueiro vem colecionando problemas físicos e tem encontrado dificuldades para se manter saudável no Real. O goleiro Alisson, do Liverpool, é outro que tem tido questões com lesões. Quatro potenciais titulares do selecionado canarinho ideal.

Além dos quatro, ainda têm Bruno Guimarães, Caio Henrique e Vanderson. São problemas que, certamente, mexem com a cabeça do comandante da Seleção e de sua comissão técnica, que têm menos de um mês para entregar a convocação definitiva.

Ancelotti prepara convocação da Seleção

Carletto fará o anúncio da convocação no dia 18 de maio. Já com a lista entregue, o time verde e amarelo fará um amistoso contra o Panamá, no dia 31, para se despedir da torcida brasileira no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em seguida, o foco passará a ser todo para o Mundial. A busca pelo hexacampeonato começará no dia 13 de junho, diante do Marrocos. O Brasil ainda terá como adversários no Grupo C a Escócia e o Haiti, fechando a primeira fase.

Nas duas últimas Copas, a equipe canarinho parou nas quartas de final. Na mais recente delas, em 2022, no Qatar, o algoz foi a Croácia, que levou a melhor nos pênaltis.