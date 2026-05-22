Nesta quinta-feira (21), o São Paulo oficializou a rescisão contratual de Dória. Ameaçado por torcedores, o zagueiro optou por deixar o clube e agora fica livre no mercado da bola para definir seu futuro nos gramados. E, pelo visto, interessados não devem faltar.
Em janeiro, o defensor revelou, em entrevista à ‘ge tv’, que quatro times o procuraram, dentre os quais o Santos. Embora não tenha citado, o Internacional também chegou a ser apontado no noticiário como um dos interessados em sua contratação – na época, ele vestia a camisa do Atlas, do México.
“Eu tive bastante conversa com empresários, com diretores de clubes também. Até o próprio Santos me buscou em agosto, ficou de falar comigo agora também no final do ano. Tem alguns times que me consultaram para ver minhas condições.
E a condição é que agora eu consigo sair livre lá. Eles têm uma dívida. Eu posso abrir mão disso e vir pra cá livre. Já tenho uns três, quatro clubes que realmente falaram. Agora que deve começar mesmo as negociações”, revelou.
Dória atravessa questões familiares
Conforme destacado anteriormente, um dos motivos pelos quais o zagueiro encerrou seu vínculo com o SP foram ameaças feitas por parte de torcedores. Por conta das falhas na recente derrota para o Fluminense e no empate com o Millonarios, ele acabou sendo alvo de muitos comentários da torcida tricolor nas redes sociais.
Além disso, Dória também alega um grave problema de saúde na família. Devido ao pedido de rescisão, o atleta receberá apenas valores proporcionais ao que já cumpriu de seu contrato – o compromisso era válido até dezembro de 2027.
Essa foi a segunda passagem do defensor pelo clube paulista. Na primeira, em 2015, disputou 18 partidas e marcou dois gols. Nesta, entrou em campo 11 vezes e anotou um gol, justamente no revés para o Flu.
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