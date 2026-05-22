Nesta quinta-feira (21), o São Paulo oficializou a rescisão contratual de Dória. Ameaçado por torcedores, o zagueiro optou por deixar o clube e agora fica livre no mercado da bola para definir seu futuro nos gramados. E, pelo visto, interessados não devem faltar.

Em janeiro, o defensor revelou, em entrevista à ‘ge tv’, que quatro times o procuraram, dentre os quais o Santos. Embora não tenha citado, o Internacional também chegou a ser apontado no noticiário como um dos interessados em sua contratação – na época, ele vestia a camisa do Atlas, do México.

“Eu tive bastante conversa com empresários, com diretores de clubes também. Até o próprio Santos me buscou em agosto, ficou de falar comigo agora também no final do ano. Tem alguns times que me consultaram para ver minhas condições.

E a condição é que agora eu consigo sair livre lá. Eles têm uma dívida. Eu posso abrir mão disso e vir pra cá livre. Já tenho uns três, quatro clubes que realmente falaram. Agora que deve começar mesmo as negociações”, revelou.

Créditos: Rubens Chiri / São Paulo FC

Dória atravessa questões familiares

Conforme destacado anteriormente, um dos motivos pelos quais o zagueiro encerrou seu vínculo com o SP foram ameaças feitas por parte de torcedores. Por conta das falhas na recente derrota para o Fluminense e no empate com o Millonarios, ele acabou sendo alvo de muitos comentários da torcida tricolor nas redes sociais.

Além disso, Dória também alega um grave problema de saúde na família. Devido ao pedido de rescisão, o atleta receberá apenas valores proporcionais ao que já cumpriu de seu contrato – o compromisso era válido até dezembro de 2027.

Essa foi a segunda passagem do defensor pelo clube paulista. Na primeira, em 2015, disputou 18 partidas e marcou dois gols. Nesta, entrou em campo 11 vezes e anotou um gol, justamente no revés para o Flu.