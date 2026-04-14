Nem sempre uma rodada cheia de gols reflete o que se vê ao longo de uma temporada inteira, justamente porque alguns números acabam chamando mais atenção do que outros. No entanto, há um dado específico que ajuda a explicar o equilíbrio recente e até mesmo a dificuldade dos ataques em se impor.

Na atual edição da Premier League, apenas quatro partidas tiveram um time marcando cinco gols, algo que chama atenção ao longo do campeonato. O Manchester City fez 5 a 1 no Burnley no dia 27 de setembro de 2025, enquanto o Arsenal aplicou 5 a 0 no Leeds United em 23 de agosto de 2025.

Outro resultado expressivo foi a vitória do Chelsea por 5 a 1 sobre o West Ham em 22 de agosto de 2025. No entanto, desde 2 de dezembro ninguém volta a alcançar essa marca, justamente quando o próprio City venceu o Fulham por 5 a 4.

Escassez de goleadas chama atenção

O fato de apenas quatro jogos terem chegado a cinco gols para um único time mostra um cenário de maior equilíbrio entre as equipes, até mesmo entre os gigantes. Além disso, chama atenção que nenhum clube conseguiu marcar seis gols em uma partida até agora, algo que reforça ainda mais esse padrão.

Justamente por isso, o campeonato tem se desenhado com margens mais apertadas e confrontos mais disputados, sem tantos placares elásticos como em outras temporadas. Até mesmo equipes ofensivas têm encontrado dificuldades para transformar volume de jogo em goleadas expressivas.

Esse cenário ajuda a explicar por que a disputa pelo título segue aberta, mesmo quando parecia definida semanas atrás, com um dos clubes disparando na liderança. No entanto, a realidade recente mostra que a situação mudou e trouxe novo fôlego à briga.

Créditos: Reprodução/X (Manchester City)

Disputa pelo título ganha novo capítulo

O Arsenal lidera a Premier League com 70 pontos, enquanto o Manchester City aparece logo atrás com 64, faltando seis rodadas para o fim. No entanto, os comandados de Pep Guardiola têm um jogo a menos, que será disputado em casa contra o Crystal Palace.

Além disso, há um confronto direto entre Arsenal e City marcado para o Etihad Stadium, o que pode mudar completamente o cenário da competição. Caso o City vença o jogo atrasado e também o duelo direto, tira a vantagem do rival e assume o controle da corrida pelo título.

O momento recente também pesa, já que o time de Mikel Arteta foi derrotado pelo Bournemouth por 2 a 1 no Emirates Stadium, enquanto o City venceu o Chelsea por 3 a 0 fora de casa. Justamente por isso, a diferença que parecia confortável diminuiu de forma significativa.

Vale lembrar que esse roteiro não é novidade, já que nas temporadas 2022/23 e 2023/24 o Arsenal também liderava após a 32ª rodada, com o City logo atrás. Em ambas, o título acabou ficando com o clube de Manchester, repetindo um padrão que agora volta a se desenhar.

Créditos: Divulgação/Arsenal FC

Tottenham vive drama inesperado

Enquanto a briga pelo título segue intensa, um cenário completamente diferente chama atenção na parte de baixo da tabela. O Tottenham, tradicional clube inglês e dono de um dos maiores orçamentos do mundo, vive situação delicada.

Faltando seis rodadas para o fim da Premier League, o Tottenham está dentro da zona de rebaixamento, algo que poucos imaginavam no início da temporada. Justamente por isso, a equipe entra na reta final pressionada e correndo sérios riscos de queda.