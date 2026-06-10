A Globo já definiu quem assumirá as transmissões da Fórmula 1 durante parte da Copa do Mundo de 2026. Apesar dos rumores envolvendo Sérgio Maurício, a emissora confirmou uma mudança temporária na equipe responsável pelas corridas, que acontecerá em algumas etapas importantes da temporada.

A alteração ocorre porque Everaldo Marques foi escalado para a cobertura dos jogos da seleção durante o Mundial. Com isso, Bruno Fonseca, narrador que já acompanha a categoria no Sportv, será o responsável pelas transmissões das próximas provas na TV aberta e também na TV fechada.

A última corrida narrada por Everaldo antes da viagem para os Estados Unidos foi o Grande Prêmio de Mônaco. A partir de agora, Bruno ficará à frente dos GPs da Espanha, Áustria, Inglaterra e Bélgica, justamente no período em que a Copa do Mundo estará sendo disputada.

A mudança também provocará uma situação inédita dentro da operação da emissora. Por causa da mobilização para o torneio de futebol, Globo e Sportv trabalharão com apenas uma equipe dedicada à cobertura da Fórmula 1, algo diferente do modelo normalmente adotado.

Mesmo com a alteração nos narradores, os canais manterão suas estratégias tradicionais de transmissão. O Sportv seguirá iniciando a cobertura uma hora antes da largada, enquanto a Globo continuará entrando no ar mais próxima do horário de início das corridas.

Créditos: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Como ficam as transmissões da Fórmula 1 durante a Copa

Apesar da reorganização temporária, a programação dos canais continuará seguindo o modelo já conhecido pelo público. O Sportv manterá sua cobertura iniciando uma hora antes da largada, enquanto a Globo seguirá entrando no ar mais próxima do início das corridas.

A próxima etapa será o GP da Espanha, marcado para o dia 14. Na disputa pelo campeonato, Kimi Antonelli segue como destaque da temporada com cinco vitórias em seis corridas e 156 pontos. Lewis Hamilton aparece na segunda posição, com 90 pontos, enquanto o jovem italiano mantém ampla vantagem na classificação.