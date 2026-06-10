Se você é beneficiário de alguma modalidade do INSS, essa notícia é para você. Trata-se de uma pesquisa envolvendo alterações em algumas regras de um meio muito procurado por aposentados e pensionistas.

Uma pesquisa realizada neste mês pela fintech meutudo, especializada em crédito consignado digital, revelou que quatro em cada dez beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda desconhecem as mudanças recentes nas regras do crédito consignado para aposentados e pensionistas.

O dado chama atenção porque inclui pessoas que já contrataram esse tipo de empréstimo anteriormente. O levantamento foi realizado por meio do blog da empresa e da plataforma datatudo, reunindo respostas de mais de 5 mil participantes. Entre os temas abordados estavam margem consignável, prazo de pagamento e período de carência para o início das parcelas.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mudanças ainda são pouco conhecidas

Uma das alterações recentes foi a redução da margem consignável de 45% para 40% da renda mensal do beneficiário. Com a mudança, aposentados e pensionistas não podem comprometer mais do que 40% do benefício com operações de crédito consignado.

Além disso, deixou de existir a divisão obrigatória da margem entre empréstimo consignado tradicional, cartão de crédito consignado e cartão benefício. Apesar da relevância da alteração, 41% dos entrevistados afirmaram não ter conhecimento da nova regra.

Outra mudança importante foi a ampliação do prazo máximo para pagamento dos contratos, que passou de 96 para 108 meses. Ainda assim, 40% dos participantes disseram desconhecer essa atualização.

Avaliação positiva das novas regras

Embora muitos beneficiários ainda não estejam informados sobre as mudanças, a pesquisa mostrou que a percepção tende a ser favorável quando as novas regras são apresentadas.

A unificação da margem consignável em 40% foi considerada positiva por 49% dos entrevistados, que enxergam maior flexibilidade na contratação do crédito.

Já a proposta de estabelecer uma carência de 90 dias para o pagamento da primeira parcela recebeu aprovação ainda maior. Cerca de 59% dos participantes afirmaram que a medida oferece mais segurança para contratar um empréstimo, enquanto 64% disseram que a regra proporcionaria mais tranquilidade financeira.

O levantamento também apontou que uma parcela significativa dos beneficiários mantém interesse em contratar crédito consignado. Entre os entrevistados, 44% disseram que considerariam fazer um novo empréstimo, enquanto 19% demonstraram interesse em refinanciar contratos já existentes.

Além disso, 55% afirmaram que estariam mais propensos a contratar ou refinanciar uma operação caso o aumento do prazo de pagamento resultasse em parcelas mensais menores.

Os resultados indicam que, apesar do desconhecimento sobre algumas mudanças, aposentados e pensionistas acompanham com atenção as condições oferecidas pelo mercado e demonstram interesse em alternativas que possam proporcionar maior equilíbrio financeiro.