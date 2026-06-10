Um financiamento de cerca de R$ 400 milhões aprovado pelo Banco dos BRICS está prestes a entrar em uma nova fase. A expectativa agora é pela liberação dos primeiros recursos, que serão destinados a um pacote de investimentos voltado para obras e melhorias urbanas.

A cidade beneficiada pela operação é Aparecida de Goiânia. Nos próximos dias, representantes do Ministério do Planejamento, do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e da administração municipal devem participar de uma reunião técnica para alinhar os procedimentos necessários antes do início dos repasses.

Segundo o prefeito Leandro Vilela, a previsão é que o primeiro desembolso seja de US$ 5 milhões, com expectativa de ocorrer em julho. No entanto, a confirmação da data ainda depende das definições que serão tomadas durante os encontros técnicos previstos para esta semana.

O gestor explicou que o financiamento seguirá o formato tradicional adotado em operações internacionais. Dessa forma, os recursos serão liberados gradualmente, conforme o avanço das obras e a comprovação da aplicação correta dos valores já recebidos.

Além disso, o processo contará com mecanismos de fiscalização e acompanhamento. Justamente por envolver um banco internacional, cada etapa exigirá prestação de contas e o cumprimento de requisitos técnicos e jurídicos para autorizar novos desembolsos ao município.

Créditos: Ricardo Stuckert/PR

Recursos serão aplicados em infraestrutura urbana

O financiamento foi autorizado em maio deste ano e corresponde a US$ 80 milhões. Inicialmente, a proposta previa US$ 120 milhões, mas o valor acabou sendo reduzido durante as negociações, enquanto a contrapartida da prefeitura foi ampliada para viabilizar a operação.

Os investimentos devem contemplar pavimentação de vias, construção de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), implantação de parques e outras melhorias urbanas. O processo contou com participação de Leandro Vilela, do deputado federal José Nelto, do senador Vanderlan Cardoso e da equipe da Secretaria Municipal da Fazenda, liderada por Carlos Eduardo, após a regularização das exigências junto aos órgãos responsáveis pela análise da operação.