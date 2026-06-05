Uma das maiores promessas do futebol brasileiro está livre para assinar com São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo ou qualquer outro clube. A joia em questão é Lucas Flora, de apenas 12 anos de idade, que está de saída das categorias de base do Corinthians.

Em nota divulgada à imprensa, a família do menino prodígio informou a decisão de deixar o time do Parque São Jorge. Segundo os pais de Flora, o motivo da saída está ligado a falta de um planejamento de carreira por parte da instituição em relação ao jovem atleta.

Os familiares chamaram atenção para os ruídos de comunicação existentes nos bastidores, bem como a falta de oportunidades concedidas a ele. Lucas estava no Timão desde 2021 e anteriormente a família já havia ameaçado buscar novos rumos para ele, o que acabou não acontecendo por conta de um acerto entre as partes.

Créditos: Instagram/Lucas Flora

Na época, inclusive, o menino esteve perto de trocar de lado no Dérbi e passar a vestir a camisa do arquirrival Palmeiras. Agora, tanto o Verdão quanto outras equipes grandes do cenário nacional podem se movimentar para tê-lo em suas formações.

Confira o comunicado da família de Lucas Flora

“Em 2026, Flora não foi relacionado para nenhuma competição de sua categoria e também não foi inscrito no Campeonato Paulista, principal torneio das categorias de base do país, em nenhuma categoria do clube.

Em reunião, fomos informados de que a ausência de registro teria ocorrido por falhas internas e problemas de comunicação envolvendo os responsáveis pela documentação das categorias de base. Publicamente, porém, foi apresentada outra versão: a de que o atleta só seria registrado caso a família abrisse mão do contrato de imagem vigente para, então, assinar um contrato de formação, sob a alegação de que o clube não teria condições de cumprir o acordo anterior”, diz trecho da nota enviada à imprensa.