Importante notícia para milhares de brasileiros que vão receber um valor a mais no orçamento. Trata-se de R$ 600, que já tem meio de pagamento confirmado e data definida.

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de junho de 2026 terão início no próximo dia 17 e seguirão até o dia 30, conforme o calendário definido pelo Governo Federal. A liberação dos recursos ocorre de forma escalonada, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Base para definição do cronograma de pagamentos

O cronograma é organizado com base no número final do NIS, que pode ser consultado no cartão do programa ou nos canais oficiais de atendimento. Os beneficiários com NIS final 1 recebem primeiro, enquanto aqueles com final 0 são os últimos a ter o benefício depositado.

Assim como ocorre tradicionalmente, os depósitos são realizados nos dez últimos dias úteis do mês. A única exceção costuma acontecer em dezembro, quando o calendário é antecipado para permitir que todos os pagamentos sejam concluídos antes das festividades de fim de ano.

Confira as datas de pagamento do Bolsa Família em junho de 2026:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Os beneficiários podem consultar informações sobre valores, datas de depósito e situação do benefício por meio dos aplicativos oficiais e dos canais de atendimento disponibilizados pelo governo.