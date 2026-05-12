A conciliação com Neymar após a briga entre os dois não resolveu a situação de Robinho Jr. no Santos. Aliás, muito pelo contrário. Ainda que por outro motivo, o garoto de 18 anos de idade segue com futuro indefinido e, por isso, pode deixar o clube paulista.

O impasse entre o estafe do jovem atacante e a diretoria alvinegra se dá desde a época da renovação contratual. Em abril deste ano, as partes acertaram a ampliação do vínculo até março de 2031, com alteração dos termos, incluindo a remuneração do profissional.

Segundo o portal ‘ge’, houve uma promessa informal, no ato da renovação, de que o filho de Robinho teria mais oportunidades no time de cima. Acontece que, na prática, isso não se concretizou ainda. O técnico Cuca, por exemplo, acha que ele ainda não está plenamente formado para fazer a diferença entre os titulares.

Créditos: Reinaldo Campos/ Santos

É justamente aí que mora o conflito, tendo em vista que o estafe do atleta já deixou claro que ele não irá retornar para o Sub-20. Robinho Jr. e seus representantes desejam estabelecer um plano de carreira. Caso contrário, uma saída da Vila Belmiro passará a ser considerada com mais seriedade.

Não chegaram propostas até o momento, mas nos bastidores se fala de um interesse da Inter de Milão, da Itália. A saída poderia ser facilitada pelo baixo número de jogos e pela pouca intenção da atual comissão técnica em utilizá-lo com frequência.

Robinho Jr. não entra em campo há mais de um mês

Para se ter uma ideia do quão subutilizado o garoto vem sendo, a última vez que esteve em campo foi no dia 8 de abril, na partida contra o Deportivo Cuenca, válida pela Copa Sul-Americana. De lá para cá, sequer foi acionado por Cuca.

Embora esteja integrado ao profissional, ele soma apenas oito jogos disputados na temporada até agora. Mesmo com a reconciliação com Neymar, após a polêmica agressão durante um treinamento, o futuro do camisa 7 continua indefinido na Vila.