O Bolsa Família segue como um dos principais programas sociais do Brasil em 2026, garantindo apoio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade. Além do valor base, o programa também oferece benefícios adicionais para determinados grupos, aumentando o valor recebido mensalmente pelos beneficiários.

Os pagamentos acontecem de forma escalonada, conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social). Em maio de 2026, os depósitos começam no dia 18 para beneficiários com NIS final 1 e seguem até o dia 29 para quem possui NIS final 0. Esse sistema ajuda a evitar filas e sobrecarga nos atendimentos bancários.

Para participar do programa, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e possuir renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família. O cadastro pode ser feito nos postos do CRAS, mediante apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência.

Quais benefícios extras estão disponíveis?

O Bolsa Família mantém três modalidades principais de pagamento em 2026. O primeiro é o Benefício de Renda de Cidadania, que garante R$ 142 por integrante da família cadastrada.

Além disso, existe o Benefício Complementar, criado para assegurar que nenhuma família receba menos de R$ 600 mensais. Caso o cálculo total fique abaixo desse valor, o governo faz a complementação automática.

O programa também oferece benefícios adicionais para grupos específicos. Famílias com crianças de até 6 anos recebem R$ 150 extras por criança. Já gestantes, nutrizes e jovens podem receber parcelas adicionais de R$ 50.

Para continuar recebendo os valores, os beneficiários precisam cumprir algumas exigências nas áreas de saúde e educação. Entre elas estão frequência escolar obrigatória, vacinação atualizada e acompanhamento pré-natal para gestantes. O descumprimento dessas regras pode resultar em bloqueio ou suspensão temporária do benefício.