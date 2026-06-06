Depois de fechar a contratação de Hulk, o Fluminense agora mira outros reforços no mercado da bola. Um deles é Nino, um velho conhecido da torcida. Já o outro é Arthur Melo, que vive situação indefinida no Grêmio e não sabe se continuará na agremiação gaúcha na sequência da temporada.

Segundo informações do jornalista Diogo Rossi, o Tricolor Carioca buscou saber mais a respeito da situação do volante de 29 anos de idade. Arthur pertence a Juventus, da Itália, e está emprestado ao Imortal até junho. As partes não chegaram a uma definição e não há negociações em andamento.

O meio-campista deseja permanecer, mas não há nada certo. Como não atingiu o limite de 13 partidas, ele ainda pode atuar por outra equipe nesta edição do Brasileirão. Caso contrário, uma transferência no mercado nacional seria dificultada. Quanto à Velha Senhora, a preferência é por uma venda e não um novo empréstimo.

Créditos: Instagram/Arthur Melo

Arthur está avaliado em 4 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 23,7 milhões. Campeão da Copa Libertadores de 2017 pelo Tricolor Gaúcho, o atleta tem no currículo passagens por Barcelona, Liverpool, Fiorentine e Girona, além da Juve.

Fluminense tem Nino como prioridade

Enquanto observa a situação de Arthur, o Flu trata o retorno de Nino como prioridade para o segundo semestre. O clube carioca tentou uma investida pelo capitão do título da Liberta de 2023 no fim do ano passado, porém esbarrou na recusa do Zenit, que se recusou a abrir negociações com o Campeonato Russo em andamento.

Além de fortalecer o setor defensivo, o Tricolor quer se prevenir em relação a possível saída de Igor Rabello, um dos principais candidatos a deixar as Laranjeiras na janela. O atleta foi alvo de sondagens no começo da temporada, tem sido pouco aproveitado e, por isso, estuda respirar novos ares no segundo semestre do ano.