Uma movimentação de bastidores começa a ganhar força no futebol internacional e pode impactar diretamente um dos principais clubes do Brasil. O cenário envolve bom momento dentro de campo, observação constante do mercado e até mesmo planos ousados para a próxima janela de transferências.

O foco, no entanto, já tem nome e origem definidos, justamente após o Corinthians entrar em campo na última quarta-feira (15) pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A equipe venceu o Santa Fé por 2 a 0, na Neo Química Arena, e segue como líder do grupo, enquanto fora das quatro linhas uma possível saída começa a ser desenhada.

Atlético de Madrid monitora situação de Breno Bidon

Enquanto Fernando Diniz vai conseguindo dar respostas positivas dentro de campo, a diretoria do Corinthians segue atenta ao mercado. Isso acontece porque algumas movimentações são esperadas para o meio do ano, até mesmo envolvendo jogadores considerados fundamentais no elenco atual.

De acordo com apuração do Bolavip Brasil, o Atlético de Madrid, que está nas semifinais da Champions League, estuda uma investida por Breno Bidon. O camisa 7 é tratado como titular absoluto do Timão e vem sendo observado de perto pelos espanhóis.

A estratégia do clube europeu é clara neste momento, justamente baseada em acompanhamento constante. A ideia é monitorar o desempenho do jogador nas próximas partidas, enquanto uma proposta começa a ser preparada nos bastidores.

Créditos: Rodrigo Coca/Corinthians

Corinthians já recusou proposta milionária

O planejamento do Atlético de Madrid envolve paciência, no entanto com objetivos bem definidos. A intenção é aguardar a abertura da próxima janela de transferências após o fim da temporada europeia e também depois da Copa do Mundo, buscando valores que agradem ao Corinthians.

A negociação, porém, não deve ser simples, justamente porque o clube paulista já recusou uma oferta próxima dos R$ 100 milhões anteriormente. Esse fator indica que qualquer nova tentativa precisará superar essa quantia para ter chances reais de sucesso.

Outro ponto importante envolve os direitos econômicos do jogador, já que o Corinthians detém 90% de Breno Bidon. Isso dá ao clube maior controle sobre uma possível venda, além de fortalecer sua posição em futuras negociações.

Dentro de campo, o desempenho também reforça o interesse europeu, até mesmo pela regularidade apresentada. Em 2026, o meio-campista soma 20 partidas disputadas, com 2 gols marcados, mantendo sequência semelhante ao que já havia mostrado em 2025.

Classificação na Champions League reforça interesse

O interesse do Atlético de Madrid também ganha força pelo momento vivido pelo clube na temporada. A equipe está nas semifinais da Champions League, justamente após eliminar o Barcelona em fase anterior da competição.

Créditos: Divulgação/Atletico de Madrid

Esse avanço aumenta a visibilidade do time espanhol e também a necessidade de reforços para manter o nível competitivo. Até mesmo por isso, o monitoramento de Breno Bidon passa a ser tratado como prioridade nos bastidores.

A classificação diante do Barcelona serve como um indicativo do projeto esportivo em andamento. No entanto, também mostra que o clube pretende qualificar ainda mais o elenco, buscando nomes que possam agregar qualidade imediatamente.