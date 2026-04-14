O Palmeiras segue chamando atenção do mercado internacional com suas categorias de base, e uma nova negociação milionária pode estar se desenhando nos bastidores. Nos últimos anos, o clube se destacou por revelar talentos cada vez mais valorizados, justamente despertando o interesse de gigantes europeus que acompanham cada passo de suas promessas.

Agora, o nome da vez é Eduardo Conceição, jovem de apenas 16 anos que já desperta uma verdadeira disputa entre clubes do exterior. Segundo apuração, “todos os grandes da Europa querem” o jogador, e o Manchester City aparece como o mais avançado nas conversas, tentando fechar o negócio o quanto antes para evitar concorrência direta.

Interesse europeu cresce e valor impressiona

O clube inglês tem buscado cercar a negociação e trabalha com a ideia de pagar cerca de 40 milhões de euros, algo próximo de R$ 240 milhões. Esse valor já vinha sendo sinalizado por outras equipes inglesas como ponto de partida para abrir conversas com o Palmeiras, mostrando como o mercado está aquecido em torno do jovem.

Além do Manchester City, outros gigantes também estão atentos à situação de Eduardo Conceição. Chelsea e Paris Saint-Germain mantêm contatos frequentes com pessoas próximas ao atleta, enquanto o Barcelona voltou à disputa recentemente após ter se afastado em um primeiro momento.

O interesse não é por acaso, já que dirigentes de diversos clubes europeus estão no Paraguai acompanhando de perto o desempenho do jogador. Ele defende a seleção brasileira no Sul-Americano sub-17, veste a camisa 10 e tem sido um dos principais destaques da competição.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Endrick e Estêvão abriram caminho recente

O cenário atual lembra movimentações recentes do próprio Palmeiras, que já realizou vendas expressivas envolvendo jovens talentos. Endrick foi negociado ao Real Madrid em 2022 por 72 milhões de euros, cerca de R$ 409 milhões na cotação da época, consolidando uma das maiores transferências do futebol brasileiro.

Pouco tempo depois, em 2024, foi a vez de Estêvão também ser vendido por cifras impressionantes. O jogador saiu para o Chelsea por 61,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 356,7 milhões, reforçando a estratégia do clube de investir forte na base e colher resultados financeiros relevantes.

Essas negociações ajudaram a fortalecer a relação entre o Palmeiras e o Manchester City, que já havia contratado Gabriel Jesus em 2016 e voltou a fazer negócio com o clube ao fechar a contratação de Vitor Reis em 2025. Esse histórico pesa diretamente no avanço das tratativas atuais.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras mantém cautela e valoriza joia

Apesar da forte pressão do mercado, o Palmeiras não demonstra pressa para concretizar uma venda imediata. O clube vive uma situação financeira estável e só considera avançar em negociações caso receba uma proposta considerada muito fora da curva, o que reforça sua posição firme.

Internamente, a expectativa é de evolução gradual do jogador dentro da própria estrutura do clube. Eduardo Conceição já atua no time sub-20 desde os 15 anos e pode iniciar sua transição para o elenco principal comandado por Abel Ferreira após o torneio sul-americano.

Outro ponto relevante é que o atleta só poderá se transferir para a Europa ao completar 18 anos, o que naturalmente reduz a urgência por uma definição imediata. Ainda assim, o assédio constante indica que novas investidas devem surgir nos próximos meses, elevando ainda mais seu valor.

Recentemente, João Paulo Sampaio, membro da diretoria, revelou que o clube recusou uma oferta de cerca de 25 milhões de euros há pouco tempo. A decisão reforça a confiança no potencial do jogador e indica que o Palmeiras acredita em cifras ainda maiores no futuro.