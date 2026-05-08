Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão se preparando para a liberação do 13º salário, que ocorrerá em duas parcelas ao longo dos próximos meses.

A primeira parcela foi confirmada para ser depositada juntamente com o benefício mensal a partir de 24 de abril, enquanto a segunda parcela está programada para ser paga entre 25 de maio e 8 de junho.

Cronograma de Pagamentos

O INSS estabeleceu um cronograma detalhado para a liberação do 13º salário, que considera o dígito verificador do benefício. A primeira parcela será paga de forma escalonada, com o término dos depósitos para aqueles que recebem até um salário mínimo previsto para 8 de maio.

Para os segurados que recebem mais do que um salário mínimo, os pagamentos também seguirão um calendário específico, com datas variando conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

A antecipação do 13º salário totalizará aproximadamente R$ 78,2 bilhões, divididos entre as duas parcelas. O Governo Federal informou que cerca de 35 milhões de benefícios serão pagos durante os meses de abril e maio de 2026, o que demonstra a importância dessa medida para os aposentados e pensionistas.

Para garantir que os segurados estejam cientes de seus direitos, o Governo do Brasil está utilizando mensagens informativas via WhatsApp. Essas mensagens têm como objetivo informar sobre a antecipação do 13º salário e orientar os beneficiários sobre como consultar o valor a ser recebido.

Os cidadãos podem verificar esses dados acessando o aplicativo ou site do Meu INSS e utilizando a opção “Extrato de pagamento”. O Governo também reforça a importância da segurança ao receber informações sobre pagamentos. É recomendado que os beneficiários desconfiam de mensagens que solicitam dados pessoais ou que contenham links para cliques.