A partir de um comunicado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aposentados e pensionistas têm até o dia 20 de maio para se adequarem a uma nova regra. Essa medida é crucial para evitar a interrupção dos benefícios recebidos por milhões de brasileiros.

O alerta do INSS destaca a importância de regularizar o cadastro biométrico, visto que a falta dessa atualização pode resultar em bloqueios nas transferências. O Governo Federal instituiu essa exigência como parte de uma estratégia para combater fraudes no sistema previdenciário.

A biometria é um mecanismo que visa garantir mais segurança nas transações realizadas pelos segurados. Para aqueles que não realizarem o cadastro, as consequências podem ser significativas, incluindo a suspensão dos benefícios. Assim, o INSS orienta que todos os segurados façam o registro o quanto antes.

Como realizar o cadastro

A maneira mais prática de realizar o cadastro biométrico é por meio da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Este documento facilita a integração das informações necessárias e é especialmente útil durante a contratação de serviços financeiros, como crédito consignado.

Com a CIN, aposentados e pensionistas terão uma camada adicional de proteção contra fraudes, além de promover maior transparência nas operações. Após o cadastro, os beneficiários devem utilizar o aplicativo “Meu INSS” para habilitar a função de reconhecimento facial ou digital.

Essa tecnologia proporciona mais segurança na gestão das finanças dos segurados. Embora o processo tenha se tornado mais rigoroso, a confiabilidade das transações é significativamente aumentada.

O Governo Federal reconhece que algumas pessoas podem enfrentar dificuldades para realizar o cadastro biométrico. Por isso, o INSS isentou temporariamente certos grupos da obrigatoriedade.

Estão incluídos nessa isenção os idosos com mais de 80 anos, pessoas com dificuldades de locomoção, moradores de áreas remotas sem acesso à tecnologia adequada e brasileiros que residem no exterior, além de refugiados.