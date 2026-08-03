A Argentina deixou de quitar as primeiras parcelas de um acordo firmado com a Casa da Moeda do Brasil. O débito totaliza R$ 63,6 milhões e está relacionado a contratos celebrados entre as estatais dos dois países. O atraso amplia as preocupações sobre os desdobramentos financeiros e diplomáticos do caso.

O compromisso havia sido estabelecido no fim do ano passado para regularizar valores referentes à impressão de cédulas realizada entre 2021 e 2023. O pagamento seria feito de forma parcelada, conforme o cronograma definido pelas partes. No entanto, as prestações previstas para junho e julho não foram quitadas.

Acordo firmado não foi cumprido

Segundo os termos do entendimento, a Casa de Moneda da Argentina deveria iniciar a quitação da dívida ainda neste ano. Até o momento, porém, não houve confirmação do pagamento das duas primeiras parcelas. Também não foram divulgadas justificativas oficiais para o descumprimento do cronograma.

A Casa da Moeda do Brasil ainda não informou quais providências pretende adotar para recuperar os recursos. Entre as possibilidades estão novas negociações para regularizar o débito. Caso não haja acordo, outras medidas poderão ser analisadas pelas partes envolvidas.

Créditos: Tomaz Silva/Agência Brasil

Recursos são importantes para a estatal brasileira

O montante devido representa uma quantia relevante para o planejamento financeiro da Casa da Moeda do Brasil. Receitas previstas em contratos costumam integrar o orçamento destinado às atividades da empresa. A ausência desses valores pode exigir ajustes internos na administração dos recursos.

Projetos de modernização, aquisição de equipamentos e compromissos com fornecedores estão entre as áreas que podem ser impactadas. Além do aspecto financeiro, o episódio ocorre em um momento de aproximação econômica entre Brasil e Argentina. Isso faz com que o caso também tenha repercussão nas relações entre os dois países.

O acordo permanece em vigor, apesar do atraso registrado nas parcelas iniciais. O Governo brasileiro acompanha a situação e poderá ampliar as tratativas diplomáticas caso as negociações não avancem. A expectativa agora é que a Argentina apresente uma posição sobre o pagamento e sobre o cumprimento das próximas obrigações previstas no contrato.