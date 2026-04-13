Atacante “queridinho” de Carlo Ancelotti tem a mesma quantidade de gols marcados que o volante da Seleção Brasileira. Trata-se de Matheus Cunha, que foi às redes na Premier League nesta temporada o tanto de vezes que Casemiro, seu companheiro de Manchester United.

Os dois jogadores marcaram sete vezes cada um no Campeonato Inglês. Cunha é um atacante de mobilidade, que pode atuar até mesmo como um meia. Mas não deixa de ser curioso o fato de um primeiro volante ter mais gols em uma das principais competições do mundo atualmente que um atacante.

Jogador é convocado com frequência por Ancelotti

Ainda mais considerando que Matheus será uma das esperanças de gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Convocado por Carletto de forma constante, o camisa 10 do United é um dos nomes que estão praticamente confirmados na lista final. Salvo algo de força maior, ele deve jogar o Mundial.

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF

O mesmo cenário se aplica a Casemiro, capitão do selecionado canarinho na ausência de Marquinhos. O camisa 5 é um dos homens de confiança de Ancelotti desde os tempos de Real Madrid, em que, juntos, fizeram história no Santiago Bernabéu.

Carlo irá anunciar a convocação para a disputa da Copa no dia 18 de maio. No mesmo mês a Seleção ainda fará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, antes de pensar de vez na fase de grupos do maior torneio de futebol do planeta.

Outro atacante brasileiro está arrebentando na Premier League

Enquanto Cunha não tem conseguido entregar tantos gols, outro brasileiro tem feito bonito nos gramados ingleses. Igor Thiago, do Brentford, já anotou 21 tentos e briga pela artilharia geral com Haaland, do Manchester City, que tem um gol a mais.

Igor só recebeu a primeira chance de vestir a camisa amarelinha na Data Fifa de março. E correspondeu quando esteve em campo, marcando, de pênalti, um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, nos Estados Unidos.