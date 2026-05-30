O Atlético-MG está disposto a vender uma das maiores joias de suas categorias de base e, com isso, encher os cofres. A joia em questão é o atacante Gabriel Veneno, de apenas 16 anos de idade, que está na mira do Barcelona, segundo o Diário AS.

De acordo com o jornal espanhol, o clube catalão acompanha de perto os passos do “novo Neymar”. Apesar de interessado, o Barça ainda não teria feito nenhuma movimentação concreta pelo garoto por conta de sua pouca idade e dos valores envolvidos no negócio.

Para liberá-lo, o Galo pede 20 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 117,2 milhões. Quanto a idade, a lei só permite sair do Brasil para jogar fora quando completar 18 anos. Ou seja, o time blaugrana teria de esperar um bom tempo para tê-lo.

Créditos: Pedro Souza / Atlético

Nos bastidores, as informações dão conta de que o gigante espanhol não quer dar margem para a concorrência. Além do Barça, outros grandes do futebol europeu, como o Chelsea, também observam o talento brasileiro. O Borussia Dortmund, por sua vez, chegou a sinalizar com uma oferta de cinco milhões de euros (R$ 31 milhões).

Quem é o “Novo Neymar”?

Nascido em Ilhéus, no interior da Bahia, Gabriel chamou a atenção do Atlético em 2023, durante a Copa Dois de Julho, tradicional competição de base. Após testes, ele se mudou para a Cidade do Galo. Desde então, é destaque da equipe mineira e é nome frequente nas convocações da Seleção Brasileira da categoria.

O talento com a bola nos pés rende as comparações com o camisa 10 do Santos. Quanto ao apelido, Veneno, este surgiu após ele ter sido picado por um cobra quando tinha apenas três anos. Por conta do ocorrido, o atacante precisou ser internado e amputar parte do dedo anelar direito.