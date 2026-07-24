A fase não anda muito boa para o Atlético-MG no mercado da bola. Em busca de reforços para a sequência da temporada, o clube alvinegro recebeu uma resposta negativa de um lateral da Série B do Brasileirão. Como se não bastasse a recusa, o Galo ainda se vê em meio a um impasse envolvendo a renovação de um talento da base.

Conforme noticiou o jornalista Thiago Fernandes, da Band Minas, o Atlético fez uma consulta para saber mais a respeito da situação de Wallison, lateral-direito do Avaí. O atleta de 24 anos, porém, entende que existem outras oportunidades a serem consideradas para o andamento de sua carreira e, por isso, não tem interesse na transferência.

Já em relação a Riquelme, de 17 anos, o impasse diz respeito à renovação contratual. A diretoria alvinegra fez uma primeira proposta, o estafe do garoto respondeu e a cúpula atleticana rejeitou os termos apresentados. Neste momento, as tratativas entre as partes seguem travadas.

De acordo com com o ‘O Tempo Sports’, o estafe do jovem entende que ele deve ser mais valorizado. Além de um aumento salarial, os representantes desejam que ele passe a integrar o plantel profissional. Enquanto isso, agremiações de fora do país, como Shakthar Donetsk e Bournemouth acompanham de perto os passos do atleta.

Créditos: Rafael Leandro / Atlético

Atlético-MG passa por momento de reformulação

Os movimentos do Galo no mercado da bola condizem com a estratégia de reformular o elenco comandado pelo técnico Eduardo Domínguez. Nomes como Junior Alonso e Hulk já deixaram o clube e outros, como Igor Gomes, podem seguir o mesmo caminho em breve.

Enquanto isso, a diretoria trabalha para garantir as chegadas de reforços para preencher as lacunas existentes no plantel. A mudança de curso no meio da jornada escancara o erro de planejamento e, consequentemente, comprometem o segundo semestre do time em campo.