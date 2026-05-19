Austrália decidiu afastar investidores estrangeiros de um dos setores mais estratégicos para o futuro da economia global. O governo australiano mandou acionistas venderem participações na Northern Minerals, empresa considerada essencial no mercado de terras raras e minerais críticos usados pela indústria tecnológica.

A medida anunciada nesta segunda-feira envolve grupos ligados à China, principal parceiro econômico do Brasil e um dos países mais influentes no setor. Ao todo, seis investidores registrados na China, em Hong Kong e também nas Ilhas Virgens Britânicas terão de deixar a companhia australiana.

A Northern Minerals trabalha com a exploração de disprósio, mineral utilizado na fabricação de ímãs permanentes para veículos elétricos. Justamente por isso, a empresa passou a ganhar destaque internacional nos últimos anos ao tentar reduzir a dependência global da produção chinesa.

Segundo dados divulgados pela própria companhia, cerca de 99% da produção mundial de disprósio ainda vem da China. O governo australiano já vinha monitorando a movimentação de investidores estrangeiros e, em 2024, também obrigou outro grupo ligado aos chineses a vender participações na empresa.

O ministro das Finanças da Austrália, Jim Chalmers, afirmou que o país continuará adotando medidas rígidas para proteger interesses nacionais ligados às terras raras. A Northern Minerals informou apenas que está analisando as novas determinações antes de divulgar um novo posicionamento oficial.

Terras raras viram prioridade para potências mundiais

O episódio acontece justamente em um momento de forte aproximação econômica entre Brasil e China. Os chineses são os maiores parceiros comerciais brasileiros e mantêm investimentos bilionários em infraestrutura, mineração, transição energética e veículos elétricos.

Créditos: Ricardo Stuckert/PR

Além disso, as terras raras passaram a ser consideradas recursos fundamentais para o futuro tecnológico e industrial. Em outubro, até mesmo os Estados Unidos firmaram um acordo para facilitar o acesso a jazidas australianas do setor, destacando a Northern Minerals como uma das empresas mais importantes dessa estratégia.