Um fenômeno recente chamou a atenção de especialistas e acendeu um alerta importante sobre mudanças no clima global. Ainda que pareça distante da realidade brasileira, o evento surge como um sinal relevante de que transformações maiores podem estar em curso nos oceanos e na atmosfera.

Esse cenário envolve o supertufão Sinlaku, que avança pelo Pacífico Oeste e ganhou força rapidamente ao se formar sobre águas excepcionalmente quentes. No entanto, apesar de sua intensidade extrema, ele não representa risco direto ao Brasil, justamente por estar localizado do outro lado do planeta.

Formação intensa chama atenção

O que mais impressiona no caso de Sinlaku é a velocidade com que o sistema se intensificou. Em pouco mais de um dia, o fenômeno atingiu força equivalente à categoria 5, algo que só ocorre quando há uma grande quantidade de calor disponível no oceano.

Esse calor latente em excesso permite que ciclones tropicais se organizem com mais facilidade e alcancem níveis extremos. Até mesmo a atmosfera instável contribui para esse processo, criando um ambiente ideal para tempestades muito mais fortes.

No entanto, esse comportamento não é visto como algo isolado pelos especialistas. Ele está inserido em um contexto maior de reorganização climática que costuma anteceder episódios do El Niño, indicando que mudanças mais amplas já estão em andamento.

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Relação com o El Niño preocupa

O fortalecimento do supertufão ocorre justamente em um momento em que há uma grande “piscina” de águas quentes no Pacífico Oeste. Essa região, próxima à Indonésia e à Austrália, acumula calor especialmente durante períodos de La Niña.

Com o enfraquecimento dos ventos alísios ou eventos chamados de estouros de vento de Oeste, essa água quente começa a se deslocar. Esse movimento acontece por meio de ondas de Kelvin, que funcionam como pulsos de energia que levam o calor para o centro e leste do oceano.

É justamente esse deslocamento que marca o início do El Niño, quando águas mais quentes passam a dominar áreas que antes eram frias. Essa mudança altera a circulação atmosférica global e pode provocar efeitos significativos em diversas regiões do planeta.

Impactos no Brasil já entram no radar

Mesmo distante, o fenômeno acende um alerta para o Brasil por causa das possíveis consequências do El Niño. No Sul do país, por exemplo, há maior risco de excesso de chuva, com enchentes e temporais mais frequentes.

Já no Centro-Oeste e no Sudeste, o cenário tende a ser diferente, com ondas de calor intensas ganhando força. No entanto, os impactos não se limitam a essas regiões, já que o fenômeno também pode agravar a seca no Nordeste.

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Essas alterações no clima são resultado direto da interação entre oceano e atmosfera, que influencia padrões climáticos em escala global. Até mesmo questões como produção de alimentos e eventos extremos podem ser afetadas por essas mudanças.

O El Niño ocorre quando as águas do Pacífico Equatorial ficam mais quentes do que o normal e os ventos enfraquecem. Em contrapartida, a La Niña apresenta o efeito oposto, com águas mais frias e ventos mais intensos, gerando impactos diferentes no clima.

Historicamente, esses eventos aparecem a cada três a cinco anos e trazem consequências variadas. No entanto, o atual cenário, marcado por águas muito quentes e fenômenos intensos fora de época, reforça o sinal de que um novo episódio pode estar se aproximando com força significativa.