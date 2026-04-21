O Detran-SP alerta os motoristas brasileiros sobre um novo golpe que envolve o envio de multas falsas. Esse esquema criminoso consiste em enviar cobranças de infrações pelo correio para condutores que não cometeram irregularidades.

Os golpistas utilizam informações detalhadas, como data, hora e local, para tornar os documentos falsificados mais convincentes. O golpe é aplicado de diferentes maneiras. Em uma das modalidades, os criminosos se posicionam em viadutos e pontes com câmeras ajustadas para simular a captura de imagens, como se fossem radares de trânsito.

Em outra abordagem, ficam em locais onde é comum que condutores possam cometer infrações, como paradas em locais proibidos. Mesmo que a infração não ocorra, a situação é apresentada de forma convincente, levando as vítimas a acreditar na veracidade da multa.

Um exemplo notório é o relato de Fernanda Carvalho, que recebeu uma multa após ser abordada por um suposto agente de trânsito enquanto aguardava no aeroporto. Ela pagou a multa, que era de R$ 104,12, mas não encontrou registro da infração em consultas posteriores, levantando suspeitas sobre a autenticidade da cobrança.

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Posicionamento das autoridades

As autoridades de trânsito, incluindo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e o Detran-SP, enfatizam que nunca enviam boletos de multas sem antes notificar os proprietários dos veículos sobre a autuação. A CET esclarece que a notificação de autuação é sempre enviada antes da cobrança, permitindo que o condutor tenha a chance de contestar a infração.

O Detran-SP também destaca que investe em tecnologia para garantir a segurança das informações de seus bancos de dados. Para evitar cair em golpes, os motoristas devem verificar a autenticidade das multas consultando os órgãos de trânsito e, em caso de dúvidas, denunciar a situação à polícia.