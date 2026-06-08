O Banco do Brasil passou a contar com uma nova iniciativa voltada para quem deseja guardar dinheiro com praticidade e acesso rápido aos recursos. A medida chega em um momento de forte concorrência entre instituições financeiras que disputam a preferência dos brasileiros em produtos voltados à formação de reserva financeira.

A novidade é o Tesouro Reserva, título lançado pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3 e o Banco do Brasil. O produto foi criado para servir como uma alternativa para a reserva de emergência, reunindo características que já se tornaram populares em soluções oferecidas por bancos digitais.

Entre os diferenciais está a possibilidade de realizar resgates a qualquer momento, inclusive aos finais de semana. Além disso, o título foi estruturado sem marcação a mercado, o que impede oscilações diárias no valor aplicado e traz mais previsibilidade para o investidor.

O investimento também busca ampliar o acesso ao mercado financeiro. Será possível começar com apenas R$ 1, embora o valor nominal do título seja de R$ 10. O limite de aplicações será de R$ 500 mil por investidor a cada mês, sem restrições para os resgates.

Por enquanto, o produto está disponível apenas para os cerca de 80 milhões de correntistas do Banco do Brasil, primeira instituição parceira da iniciativa. Os aportes e retiradas são feitos pelo aplicativo Investimentos BB por meio de transações via Pix, aproximando a experiência daquela já encontrada em plataformas digitais.

Créditos: Dus Hamanaka/B3

Novo título aposta em simplicidade e liquidez

Segundo Daniel Leal, secretário do Tesouro Nacional, a proposta foi desenvolvida para atender à demanda por uma forma segura e simples de guardar dinheiro com acesso imediato aos recursos. Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes, Educação e Pessoa Física da B3, destacou que a iniciativa também busca ampliar a inclusão financeira. Já Francisco Lassalvia, vice-presidente de Negócios de Atacado do BB, afirmou que a novidade reforça a posição do banco em tecnologia e investimentos.

No entanto, a tributação seguirá as mesmas regras dos demais títulos do Tesouro Direto. O Imposto de Renda incidirá apenas sobre os rendimentos, com alíquotas regressivas de acordo com o prazo da aplicação. Também poderá haver cobrança de IOF para resgates realizados em até 30 dias, com recolhimento automático pela instituição financeira.