Barcelona já trabalha com uma alternativa caso não consiga avançar pela contratação de João Pedro para reforçar o ataque. O clube espanhol mantém outras possibilidades em análise, justamente por ainda enfrentar limitações financeiras para fechar negócios mais caros nesta janela.

Entre os nomes avaliados pela diretoria está Dusan Vlahovic, atacante da Juventus, que não foi totalmente descartado pelo clube catalão. Apesar disso, a contratação ainda é tratada com cautela, principalmente pelo custo elevado que uma negociação desse porte exigiria neste momento.

Mesmo com a saída de Robert Lewandowski, o Barcelona entende que a economia salarial não resolve automaticamente seus problemas financeiros. O clube deixou de arcar com cerca de € 26 milhões brutos em salários, no entanto, isso ainda não abre espaço suficiente dentro das regras do Fair Play Financeiro.

Por conta desse cenário, a diretoria considera necessário buscar vendas ou até mesmo analisar jogadores que tenham custo mais acessível. A intenção é evitar compromissos financeiros que possam dificultar ainda mais a situação do clube nos próximos meses.

Créditos: Divulgação/Juventus

Outras opções

Além de João Pedro e Vlahovic, outros nomes seguem no radar do Barcelona para o setor ofensivo. Julián Álvarez, que atualmente pertence ao Atlético de Madrid, também aparece entre os jogadores observados pela diretoria para a próxima temporada.

Outro atleta acompanhado é Lautaro Martínez, destaque da Inter de Milão e frequentemente ligado a grandes clubes europeus. Mesmo assim, o Barcelona ainda evita definir uma prioridade absoluta, justamente porque as condições financeiras seguem sendo o principal obstáculo nas negociações.

Enquanto isso, o clube continua avaliando cenários antes de tomar uma decisão definitiva no mercado. A tendência é que o Barcelona mantenha conversas e monitore diferentes possibilidades até entender qual contratação poderá ser viável dentro de sua realidade econômica atual.