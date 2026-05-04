Uma dúvida comum entre os beneficiários do Bolsa Família é se, mesmo estando cadastrados no programa, é possível participar do Gás do Povo. Criado recentemente pelo Governo Federal, o auxílio dá acesso ao gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil, através da recarga de botijões em revendas credenciadas.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), para participar do Gás do Povo é preciso justamente estar cadastrado no Bolsa Família. Mas não só isso. Existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos para que a família possa integrar o novo programa.

Para saber se atendem às diretrizes, as famílias podem entrar no aplicativo do Meu Social – Gás do Povo, no Portal Cidadão da Caixa e no site Gás do Povo. Além dos meios digitais, os beneficiários também conseguem se informar através do Disque Social 121 ou do Atendimento Caixa ao Cidadão, no número 111.

Créditos: Divulgação/MDS

O MDS destaca, ainda, que a quantidade de recarga de botijões de gás para um mesmo núcleo familiar depende da quantidade de integrantes na residência. Famílias com estrutura de duas a três pessoas ganham quatro vales durante o ano, sendo um a cada três meses. Acima disso, com quatro ou mais membros, as recargas são feitas a cada dois meses, com um total de seis por ano.

Gás do Povo atende milhões de brasileiros

Criado em novembro de 2025, o Gás do Povo atende cerca de 15 milhões de famílias em todo o Brasil. Mais de 50 milhões de pessoas são beneficiadas com recargas gratuitas do botijão de 13 kg. A meta do governo é viabilizar cerca de 65 milhões de recargas por ano.

O novo programa do Governo Federal substituiu o repasse em dinheiro que era feito anteriormente pela entrega direta do gás, focando na redução de danos da pobreza energética.