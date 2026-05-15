Em uma cidade brasileira, os beneficiários do Bolsa Família têm a oportunidade de solicitar cestas de alimentos e cestas verdes, além de outros auxílios assistenciais. Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) desempenham um papel fundamental nesse processo, atuando como a porta de entrada para a população em situação de vulnerabilidade social.

Os CRAS são geridos pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, atendendo a diversas faixas etárias e necessidades. As equipes que atuam nesses centros realizam acolhida e escuta qualificada, além de promover o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

Esse serviço inclui atendimentos individuais, em grupo e domiciliares, com o objetivo de oferecer suporte às famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, os CRAS também orientam a população sobre direitos e benefícios sociais, proporcionando encaminhamentos para acesso a outras políticas públicas.

A assistência se estende a serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, bem como ao acompanhamento de famílias que enfrentam dificuldades com o Programa Bolsa Família e que podem se qualificar para o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Solicitação de Benefícios

Os interessados em solicitar cestas de alimentos e cesta verde podem utilizar o aplicativo Conecta Anápolis, facilitando o acesso a esses serviços. Para ter direito a esses benefícios, é essencial que os cidadãos mantenham o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

Os atendimentos nos CRAS ocorrem das 8h às 17h30, e a população pode esclarecer dúvidas pelo telefone 0800 646 1121. As unidades do CRAS estão distribuídas por várias regiões de Anápolis.

Na região Sul, a unidade está localizada na Rua Copa 23, próximo ao Feirão Reny Cury.Na região Leste, a unidade fica na Avenida JK, no bairro Jardim Alvorada. A unidade Leste II está situada no Conjunto Filostro Machado, enquanto na região Norte, o CRAS está na Avenida do Estado, em frente ao Feirão. Cada unidade possui ramais específicos para contato.