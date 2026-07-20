Muitas pessoas ainda não tem conhecimento de que o Bolsa Família dá acesso a outros benefícios importantes para milhares de famílias em todo Brasil. Prova disso, é um programa que vamos citar e diz respeito a televisão de alta qualidade.

Trata-se do programa Brasil Antenado, que oferece gratuitamente kits com a nova antena parabólica digital para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A iniciativa busca ampliar o acesso à TV aberta, garantindo mais de 100 canais gratuitos com melhor qualidade de imagem e som.

O benefício é voltado para famílias cadastradas no CadÚnico que não possuem acesso à televisão aberta ou a outros serviços de transmissão. Além da entrega e instalação do equipamento, o programa tem como objetivo promover inclusão digital, ampliar o acesso à informação e levar entretenimento e conteúdo educativo a milhares de lares brasileiros.

Créditos: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Brasil Antenado leva atendimento às comunidades através de caravana

Para aproximar o programa da população, foi criada a Caravana Brasil Antenado, ação itinerante que percorre diversas regiões do país oferecendo atendimento presencial, orientações e esclarecimento de dúvidas sobre a nova parabólica digital.

Ao longo do percurso, que ultrapassa 35 mil quilômetros, a Caravana visita diferentes cidades para apresentar o funcionamento da tecnologia, explicar como é feita a instalação do kit gratuito e demonstrar a qualidade da transmissão oferecida pela nova antena.

Durante o atendimento, os interessados podem tirar dúvidas com a equipe do programa. Para receber suporte, basta comparecer ao local da ação levando um documento oficial com foto e um telefone celular em funcionamento.

Outra iniciativa do programa é o Cinema Itinerante Brasil Antenado, que leva sessões gratuitas de cinema ao ar livre para praças e espaços públicos.

A estrutura conta com telão de alta definição, sistema de som de qualidade e programação voltada para toda a família. A proposta é permitir que o público conheça, na prática, a qualidade de imagem, estabilidade do sinal e definição proporcionadas pela nova parabólica digital.

Além de oferecer momentos de lazer e convivência para a comunidade, o Cinema Itinerante reforça a importância da televisão aberta digital como ferramenta de informação, educação e entretenimento, aproximando o programa das famílias que mais precisam do benefício.