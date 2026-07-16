Ter um benefício do INSS exige dos segurados atenção sobre importantes comunicados e notícias. Tanto é, que um ponto muito importante exige foco já para o próximo dia 27 de julho, envolvendo o pagamento dos valores.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a pagar os benefícios referentes ao mês de julho a partir de 27 de julho. Assim como nos meses anteriores, o calendário seguirá um cronograma escalonado, definido de acordo com o número final do benefício (NB), desconsiderando o dígito após o traço.

Os segurados já podem consultar as datas para organizar o planejamento financeiro. Os primeiros depósitos serão destinados aos aposentados, pensionistas e demais beneficiários que recebem até um salário mínimo, com pagamentos entre os dias 27 de julho e 7 de agosto.

Já quem recebe acima do piso nacional terá os valores creditados entre 3 e 7 de agosto. Para conferir a data exata, basta verificar o número final do benefício no cartão ou no aplicativo Meu INSS.

Créditos: Reprodução/Agência Brasil

Pagamentos ajustados pelo órgão em 2026

Em 2026, os benefícios do INSS foram reajustados. O salário mínimo passou para R$ 1.621, enquanto os benefícios acima desse valor receberam correção de 3,9%, índice baseado no INPC. Com isso, o teto previdenciário foi elevado para R$ 8.475,55 por mês.

Além do valor mensal da aposentadoria, alguns segurados podem receber um adicional de 25%. O acréscimo é destinado aos aposentados que comprovem, por meio de perícia médica do INSS, necessidade permanente de auxílio de outra pessoa para realizar atividades básicas do dia a dia, como alimentação e higiene.

O benefício é exclusivo para aposentados que atendam aos critérios previstos na legislação e não se estende aos beneficiários de pensão por morte.