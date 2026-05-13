Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) terão um mês de maio especial, com a confirmação de pagamentos em dobro. O Instituto anunciou que o pagamento começará entre 25 de maio e 8 de junho de 2026.

Essa medida se dá pela antecipação da segunda parcela do 13º salário, que será depositada junto ao benefício mensal habitual. Os aposentados e pensionistas do INSS receberão não apenas o valor regular do benefício, mas também 50% do valor do 13º salário.

O presidente Lula assinou essa medida em março, beneficiando cerca de 35,2 milhões de pessoas. A primeira parcela do 13º já foi paga entre abril e o início de maio, e agora os beneficiários aguardam a segunda parte.

É importante destacar que, enquanto a primeira parcela foi isenta de descontos, a segunda pode incluir o Imposto de Renda para aqueles que estão obrigados a declarar, o que pode resultar em um valor inferior ao recebido anteriormente.

Como consultar o valor exato

Os beneficiários que desejam saber o valor exato do pagamento podem consultar o extrato pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site. Para acessar, é necessário entrar com o CPF e senha, clicar em “Extrato de pagamento” e verificar os detalhes do lançamento de maio.

A antecipação do 13º salário se aplica a quem recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou a Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao 13º.

Datas de pagamento

O INSS segue um cronograma de pagamento baseado no último número do benefício. As datas para a segunda parcela do 13º salário são as seguintes:

Final 1: 25 de maio

Final 2: 26 de maio

Final 3: 27 de maio

Final 4: 28 de maio

Final 5: 29 de maio

Final 6: 1 de junho

Final 7: 2 de junho

Final 8: 3 de junho

Final 9: 5 de junho

Final 0: 8 de junho