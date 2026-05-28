O Ministério da Educação (MEC) iniciou, em 25 de maio de 2026, o pagamento da terceira parcela do programa Pé-de-Meia, que oferece um incentivo financeiro a estudantes da rede pública. Nesta sexta-feira, 29 de maio, os alunos nascidos em setembro e outubro receberão o valor de R$ 200, como parte do cronograma de pagamentos estabelecido.

O programa Pé-de-Meia foi criado para apoiar estudantes do Ensino Médio, proporcionando R$ 200 mensais, além de R$ 1 mil por ano concluído e um adicional de R$ 200 para aqueles que participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Desde sua implementação em 2024, o programa já beneficiou cerca de 6 milhões de estudantes em todo o Brasil. O incentivo é pago automaticamente aos alunos que mantêm uma frequência escolar de pelo menos 80%.

Cronograma de Pagamentos

Os depósitos do Pé-de-Meia são realizados de forma escalonada, com base no mês de nascimento do aluno. O cronograma de pagamentos se estende até 1º de junho de 2026. Para os nascidos em janeiro e fevereiro, os pagamentos foram realizados no dia 25 de maio; nascidos em março e abril, no dia 26; e assim por diante, com os nascidos em novembro e dezembro recebendo no dia 1º de junho.

Para ser elegível ao Pé-de-Meia, o estudante deve estar regularmente matriculado na rede pública de ensino e ter uma inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico). A renda familiar deve ser de até meio salário mínimo por pessoa, e o aluno deve ter CPF próprio.

Além disso, é necessário manter uma frequência escolar de pelo menos 80% e estar na faixa etária de 14 a 24 anos para o ensino médio regular, ou de 19 a 24 anos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).