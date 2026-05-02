A recente pesquisa do National Bureau of Economic Research (NBER) revelou que a ampliação do Bolsa Família em 2012 teve um efeito positivo significativo na inserção de famílias em extrema pobreza no mercado de trabalho.

O estudo mostrou um aumento de 14% no emprego formal entre os beneficiários elegíveis, além de um crescimento de cerca de 5% na probabilidade de emprego total. Esses dados desafiam as críticas comuns ao programa, que frequentemente questionam sua eficácia.

A pesquisa foi conduzida por economistas de instituições de prestígio, como Columbia, Stanford e FGV, utilizando um conjunto abrangente de dados administrativos que cobrem mais de uma década.

Ao cruzar informações do Cadastro Único com registros do mercado de trabalho e dados do Sistema Único de Saúde (SUS), o estudo conseguiu avaliar com precisão os impactos sobre trabalho, renda e saúde.

A realidade da pobreza

A noção de que o Bolsa Família poderia promover a “preguiça” é refutada pelos dados, que revelam que a limitação ao trabalho em contextos de extrema pobreza não decorre da falta de vontade, mas sim da ausência de condições mínimas para a produtividade.

O programa oferece um suporte essencial, garantindo um piso básico que reduz as barreiras à entrada e permanência no mercado de trabalho. Os resultados do estudo são atribuídos ao conceito de inclusão produtiva, que demonstra como a transferência de renda pode aumentar a capacidade de trabalho em situações de extrema pobreza.

A renda adicional contribui para a redução de restrições relacionadas à alimentação, acesso a medicamentos e condições de saúde, fatores que limitam a inserção produtiva. Inicialmente, observou-se um aumento do trabalho informal, seguido por uma transição gradual para empregos formais, à medida que os beneficiários buscavam ocupações mais estáveis.

Além dos avanços no mercado de trabalho, o estudo também aponta melhorias nas condições de saúde das famílias atendidas. A pesquisa registrou uma redução de 8% nas hospitalizações e uma diminuição de 14% na mortalidade, resultando em aproximadamente mil vidas salvas.