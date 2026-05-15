O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que visa apoiar famílias em situação de pobreza no Brasil. Recentemente, um estudo realizado por pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia) revelou que o programa também está associado à redução de hospitalizações por transtornos psiquiátricos.

Essa pesquisa analisou dados de 38,5 milhões de pessoas registradas no CadÚnico entre 2008 e 2015, cruzando informações com o Sistema de Informações Hospitalares e a base de pagamentos do Bolsa Família.

Dados sobre hospitalizações

Dos participantes da pesquisa, 56,6 mil tiveram sua primeira internação por transtornos psiquiátricos. O estudo indicou que, entre os internados, o Bolsa Família está ligado a uma diminuição de 23% no risco de novas hospitalizações.

Essa descoberta sugere que o programa tem um impacto significativo na saúde mental de indivíduos em condição de vulnerabilidade, além de seu papel na transferência de renda. Camila Bonfim, psicóloga e uma das autoras do estudo, explica que os efeitos do Bolsa Família se manifestam em diversos aspectos da vida familiar.

As condicionalidades do programa exigem que as famílias mantenham acompanhamento de saúde e garantam a frequência escolar das crianças. O aumento da renda pode aliviar o estresse financeiro, favorecendo relações familiares mais saudáveis.

Impactos nas comunidades

Os autores destacam efeitos indiretos nas comunidades, como maior procura por saúde mental e fortalecimento das relações sociais. Segundo Diego Bomfim, a transferência de renda reduz a pressão financeira e os conflitos familiares, criando um ambiente mais saudável.

Embora o estudo mostre uma associação entre o recebimento do Bolsa Família e a redução de hospitalizações psiquiátricas, é importante ressaltar que essa relação não implica causalidade direta. Pesquisas observacionais podem ser influenciadas por diversas variáveis, como acesso a serviços de saúde e suporte familiar. A análise focou apenas em indivíduos internados, excluindo aqueles atendidos na rede de atenção psicossocial.